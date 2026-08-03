VIDEO Vatrogasci objavili snimku jurnjave prema nesreći na A1: Jedan vozač posebno ih je razljutio

Dok su kolone vozila stajale na autocesti A1 u smjeru Dubrovnika, vatrogasci su žurili prema mjestu prometne nesreće. Snimka njihove vožnje, objavljena na društvenim mrežama, ponovno je otvorila raspravu o tome znaju li hrvatski vozači pravilno formirati hitni koridor. Iako su mnogi vozači pokušali osloboditi prolaz, prizori s autoceste pokazali su da za to još uvijek ima dosta prostora za napredak.

Facebook stranica "Vatrogasci - 193" objavila je video intervencije uz poruku: "Sve pohvale vozačima na hitnom koridoru danas na A1, smjer Dubrovnika u blizini odmorišta Pristeg. Prometna nesreća, intervencija JVP-a Benkovac." Na snimci se vidi kako se vozila, unatoč velikoj gužvi, postupno razmiču kako bi vatrogasno vozilo moglo proći do mjesta nesreće. Ipak, prolaz nije bio jednostavan pa se u jednom trenutku čuje vatrogasac koji povikuje jednom od vozača: "Tamo se makni, tuko!"

Objava je izazvala brojne reakcije korisnika društvenih mreža. Dok su jedni pozdravili činjenicu da su vozači ipak pokušali formirati hitni koridor, drugi smatraju da je takva reakcija trebala biti puno brža i organiziranija. "Daleko je to od dobrog, ali bolje nego prije", napisao je jedan korisnik.

Drugi su usporedili situaciju s prometnom kulturom u drugim europskim državama. "Zašto čim prijeđeš granicu sa Slovenijom svi odmah naprave koridor? Kod nas bi mnogi vozili uz crtu da mogu, bez centimetra razmaka." Mnogi su komentirali i činjenicu da vatrogasci uopće moraju javno zahvaljivati vozačima za nešto što bi, kako ističu, trebalo biti uobičajena praksa. "Žalosno je da vatrogasci moraju zahvaljivati za nešto što bi svaki savjestan vozač trebao napraviti."

Jedan od korisnika istaknuo je kako je u Njemačkoj nepropuštanje vozila hitnih službi strogo kažnjivo. "Treba otići u Njemačku pa vidjeti kako se to radi. Ondje je kazna 270 eura i dva kaznena boda ako ne oslobodiš prolaz." Bilo je i onih koji smatraju da je, unatoč svemu, riječ o pomaku u odnosu na ranije incidente na hrvatskim autocestama. "U odnosu na ono što smo gledali nedavno na A3 kod odmorišta Sredanci, ovo je ipak napredak. Svaka čast savjesnim vozačima."

*Uz korištenje AI-a.