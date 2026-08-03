VIDEO Buknuo požar kod Zadra, dim se vidi iz cijelog grada: Na terenu četiri kanadera

Kod Novog Bokanjca, na zadarskom području, danas je iza 13 sati izbio požar na otvorenom prostoru, piše Zadarski list. Na terenu su pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Zadar i DVD-a Nin, dok u pomoć pristižu i četiri kanadera, potvrdio je županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić. Gašenje je u tijeku, a gust dim vidi se iz gotovo svih dijelova Zadra. – Dim se jako osjeti, gust je, pepeo pada posvuda. Vidimo puno vatrogasnih vozila, a kanaderi stalno nadlijeću, ali dim ne posustaje – rekao je građanin za 24 sata. Navodno se dim vidi i s otoka Ugljana.