INCIDENT U TRGOVAČKOM CENTRU

Snimka s Instagrama mogla bi ga strpati u zatvor: Mnoge je zgrozio potez Francuza u Singapuru

27.04.2026.
u 14:45

Mnogi na internetu reagirali su s gađenjem na njegov video, koji je ponovno objavljen kao post i koji su preuzeli lokalni mediji.

Francuski tinejdžer koji je navodno polizao slamku iz automata za sok od naranče i vratio je u dozator optužen je za pakost i narušavanje javnog reda i mira u Singapuru. Didier Gaspard Owen Maximilien (18) objavio je na Instagramu video sebe kako taj čin izvodi, prema lokalnim izvješćima. Video je kasnije brzo proširen. Iz tvrtke koja je vlasnik automata, iJooz, kažu da su nakon navodnog incidenta zamijenili svih 500 slamki u dozatoru automata.

Bude li proglašen krivim za obje optužbe, Maximilien se suočava s maksimalnom zatvorskom kaznom većom i od dvije godine i tisućama dolara novčane kazne. Navodni incident dogodio se 12. ožujka u trgovačkom centru u Singapuru. Maximilien je objavio svoj video kao priču na Instagramu s natpisom "grad nije siguran", prema medijskim izvješćima. Mnogi na internetu reagirali su s gađenjem na njegov video, koji je ponovno objavljen kao post i koji su preuzeli lokalni mediji.
