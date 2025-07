FOTO Objavili satelitske snimke, Hrvatska se ni ne vidi: 'Ovakvo nešto rijetko se viđa usred ljeta'

Hrvatsku je zadnjih par dana zahvatilo vrlo neuobičajeno nevrijeme za sredinu ljeta koje je nastavljeno i danas u obliku naoblake i tmurnog vremena. Meteorološki portal Neverin objavio je satelitsku snimku koja prikazuje gotovo cijeli teritorij Hrvatske pod slojem guste naoblake, što je prizor koji se inače više povezuje s kasnom jeseni nego s krajem srpnja. “Ovo je rijetko viđeno u srcu ljeta, toliko naoblake nad Hrvatskom”, napisali su. No, prema podacima DHMZ-a , promjena vremena ipak neće potrajati dugo.

Danas se u unutrašnjosti zemlje očekuje pretežno oblačno vrijeme uz mjestimičnu kišu i poneki pljusak, posebno u Gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu će do sredine dana biti promjenljivo oblačno, ponegdje još s pljuskovima i grmljavinom, a ujutro na jugu moguće su i izraženije nestabilnosti. Poslijepodne se očekuje razvedravanje i uglavnom suho vrijeme.

Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, koji će navečer slabjeti. Na Jadranu će zapuhati umjerena do jaka bura i tramontana, mjestimice s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura bit će između 18 i 24 °C u unutrašnjosti te od 24 do 28 °C na Jadranu. Za jug zemlje upaljen je meteoalarm zbog jakog vjetra. Već u srijedu vrijeme će se znatno popraviti. U unutrašnjosti će ujutro biti moguće magle, a poslijepodne se očekuje uglavnom sunčano vrijeme s tek mjestimično umjerenom naoblakom. Mala je vjerojatnost za pljusak, i to ponajprije u gorskim krajevima i na krajnjem jugu.

Na kopnu će puhati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok će na Jadranu i dalje biti umjerene do jake bure, prijepodne još ponegdje i s olujnim udarima, a zatim će zapuhati sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature bit će od 10 do 15 °C, na Jadranu od 17 do 21 °C, dok će dnevne rasti na ugodnih 23 do 28 °C.

Od srijede do petka, prema prognozi DHMZ-a, očekuje se uglavnom sunčano vrijeme, no i dalje nešto svježije od prosjeka za ovo doba godine. Uz povremeno više oblaka postoji manja mogućnost za pljusak ili kratkotrajnu kišu, ponajprije u unutrašnjosti. Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak. Temperature će polako rasti, ali će jutra u kopnenim krajevima ostati svježa.