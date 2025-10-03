Naši Portali
FOTO Novi prometni biser: Pogledajte što je ovaj vozač ugurao u gepek

Prometne zgode i nezgode/Facebook
Večernji.hr
03.10.2025.
u 15:19

Fotografija je završila na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode uz poruku “Pozdrav s autoceste”, a komentari su odmah zapalili mreže

Kad pomislite da ste vidjeli sve na našim cestama, društvene mreže vas uvjere u suprotno. Ovoga puta glavna zvijezda postao je vozač koji je u gepeku svoje vozilo natovario, perilicu rublja.

Fotografija je završila na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode uz poruku “Pozdrav s autoceste”, a komentari su odmah zapalili mreže. Ljudi se nisu mogli načuditi prizoru pa su krenule šale, jedni su pitali je li vozač upalio centrifugu za dodatni potisak, drugi da možda “pere veš po kućama, a sušenje je gratis”. Iako mnogima smiješno, takav način prijevoza tereta može biti itekako opasan, pogotovo pri velikim brzinama na autocesti.

Ključne riječi
autocesta promet Prometne zgode i nezgode perilica rublja

