FOTO Nove prognostičke karte otkrivaju dramatične dane za dio Europe: Je li i Hrvatska na udaru?

Meteorolozi iz Severe Weather Europe upozoravaju na dinamičnu i nestabilnu vremensku situaciju koja će obilježiti početak studenoga. Prema najnovijoj prognozi duboki atlantski valovi, potpomognuti iznimno toplim morskim površinama, donosit će valove kiše, vjetra i toplijeg zraka preko zapadne i središnje Europe. Ova „duboka jesen“ može dovesti do poplava i ekstremnih vremenskih uvjeta, posebice u primorskim područjima. Prognoza, temeljena na trenutnim opservacijama i modelima poput onih iz NOAA-e i Windyja, ističe tipično jesensko vrijeme nad Sjevernim Atlantikom: veliki gornji trofovi razvijaju se na zapadu, šaljući ogromne količine vlage i topline na kontinent. "Ovo će uspostaviti dugo razdoblje nestabilnog vremena s kišnim fazama kako se približava početak studenog", navode stručnjaci iz Severe Weather Europe, naglašavajući ulogu zonalnog strujanja iz Atlantika koje će donijeti toplinu širom Europe.

Ključni element ove prognoze su morske površine koje su znatno toplije od prosjeka za sredinu jeseni – posljedica vrućeg ljeta i globalnih klimatskih promjena. Temperatura mora oko Europe kreće se od 22-23 stupnja Celzija u zapadno-središnjem Sredozemlju i zapadno od Iberijskog poluotoka prema Azorima, do nižih i srednjih 10 stupnjeva u zapadnoj Europi, Sjevernom i Baltičkom moru. Ove anomalije, posebice izražene u zapadnom Sredozemlju i oko Skandinavije, povećavaju vlagu u zraku i potiču formiranje jačih fronti. Arktički zrak s Grenlanda ubacivat će se preko Atlantika, održavajući snagu valova i pojačavajući mlaznu struju do 130 km/h na zapadu Europe. To će rezultirati promjenjivim uvjetima: toplije periode prekinut će valovi hladnijeg zraka, ali općenito gledano, studeni počinje s višim temperaturama od prosjeka.

Topla mora „nahranit“ će frontalne sustave dodatnom vlagom, dovodeći do obilnih padalina širom zapadne Europe. Od večeras pa do sljedećeg tjedna kiša koja se pojačava nad planinama očekuje se u Irskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Škotskoj, zapadnoj Iberiji i jugozapadnoj Norveškoj.

Ekstremni rizici ne zaostaju: formira se „bombastični ciklon“. To će izazvati jake vjetrove do 130 km/h nad Atlantikom i Biskajskim zaljevom, uz opasne struje i visoke valove duž obala Francuske, Irske i Škotske. Dodatni faktor je oslabljeni uragan Melissa, koji je već opustošio Jamajku, a sada doprinosi široj dinamici Atlantika. U baltičkom području, tople morske anomalije mogle bi potaknuti obilnije snježne ili kišne događaje kasnije u zimi.

U Europi najviše će biti pogođeni Francuska, Irska i Britanska otočja suočit će se s kišom, vjetrom i poplavama, dok će topli valovi iz Atlantika dosegnuti središnju i istočnu Europu, donoseći blaže uvjete. Sredozemlje će vidjeti pojačane kiše zbog vrućeg mora, a sjeverna Europa, uključujući Skandinaviju, može očekivati nestabilnost s potencijalom za više oborina.