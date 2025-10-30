Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 52
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
STIGLO UPOZORENJE

FOTO Nove prognostičke karte otkrivaju dramatične dane za dio Europe: Je li i Hrvatska na udaru?

VRIJEME
Foto: Severe Weather/Reuters/Pixsell
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
30.10.2025.
u 08:52

Topla mora „nahranit“ će frontalne sustave dodatnom vlagom, dovodeći do obilnih padalina širom zapadne Europe

Meteorolozi iz Severe Weather Europe upozoravaju na dinamičnu i nestabilnu vremensku situaciju koja će obilježiti početak studenoga. Prema najnovijoj prognozi duboki atlantski valovi, potpomognuti iznimno toplim morskim površinama, donosit će valove kiše, vjetra i toplijeg zraka preko zapadne i središnje Europe. Ova „duboka jesen“ može dovesti do poplava i ekstremnih vremenskih uvjeta, posebice u primorskim područjima. Prognoza, temeljena na trenutnim opservacijama i modelima poput onih iz NOAA-e i Windyja, ističe tipično jesensko vrijeme nad Sjevernim Atlantikom: veliki gornji trofovi razvijaju se na zapadu, šaljući ogromne količine vlage i topline na kontinent. "Ovo će uspostaviti dugo razdoblje nestabilnog vremena s kišnim fazama kako se približava početak studenog", navode stručnjaci iz Severe Weather Europe, naglašavajući ulogu zonalnog strujanja iz Atlantika koje će donijeti toplinu širom Europe.

Ključni element ove prognoze su morske površine koje su znatno toplije od prosjeka za sredinu jeseni – posljedica vrućeg ljeta i globalnih klimatskih promjena. Temperatura mora oko Europe kreće se od 22-23 stupnja Celzija u zapadno-središnjem Sredozemlju i zapadno od Iberijskog poluotoka prema Azorima, do nižih i srednjih 10 stupnjeva u zapadnoj Europi, Sjevernom i Baltičkom moru. Ove anomalije, posebice izražene u zapadnom Sredozemlju i oko Skandinavije, povećavaju vlagu u zraku i potiču formiranje jačih fronti. Arktički zrak s Grenlanda ubacivat će se preko Atlantika, održavajući snagu valova i pojačavajući mlaznu struju do 130 km/h na zapadu Europe. To će rezultirati promjenjivim uvjetima: toplije periode prekinut će valovi hladnijeg zraka, ali općenito gledano, studeni počinje s višim temperaturama od prosjeka.

Topla mora „nahranit“ će frontalne sustave dodatnom vlagom, dovodeći do obilnih padalina širom zapadne Europe. Od večeras pa do sljedećeg tjedna kiša koja se pojačava nad planinama očekuje se u Irskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Škotskoj, zapadnoj Iberiji i jugozapadnoj Norveškoj. 

Ekstremni rizici ne zaostaju: formira se „bombastični ciklon“. To će izazvati jake vjetrove do 130 km/h nad Atlantikom i Biskajskim zaljevom, uz opasne struje i visoke valove duž obala Francuske, Irske i Škotske. Dodatni faktor je oslabljeni uragan Melissa, koji je već opustošio Jamajku, a sada doprinosi široj dinamici Atlantika. U baltičkom području, tople morske anomalije mogle bi potaknuti obilnije snježne ili kišne događaje kasnije u zimi.

U Europi najviše će biti pogođeni Francuska, Irska i Britanska otočja suočit će se s kišom, vjetrom i poplavama, dok će topli valovi iz Atlantika dosegnuti središnju i istočnu Europu, donoseći blaže uvjete. Sredozemlje će vidjeti pojačane kiše zbog vrućeg mora, a sjeverna Europa, uključujući Skandinaviju, može očekivati nestabilnost s potencijalom za više oborina.

13 ključnih pitanja i odgovora o temeljnom vojnom osposobljavanju
Ključne riječi
vremenska prognoza Severe Weather Europe vrijeme

Komentara 4

Pogledaj Sve
CA
cavecanem
09:06 30.10.2025.

Znaci padati će kiša u studenom?

Avatar Certilian
Certilian
08:59 30.10.2025.

šta savjetuje novinar... da nabavim splav ili samo čamac?

DA
dadalina
09:34 30.10.2025.

Utjecu li ratovi na klimu i kojekakvi eksperimenti po morima ?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja