FOTO Karta koja je postala viralna: U kojim državama se kava pije stojeći, a u kojima sjedeći. Pogađate gdje je Hrvatska

Nova karta koja je posljednjih dana izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama prikazuje zanimljive razlike među europskim zemljama kada je riječ o kulturi ispijanja kave. Dok u pojedinim područjima ljudi jutarnju dozu kofeina popiju na brzinu, stojeći za šankom ili usput na putu prema poslu, u drugima je ispijanje kave pravi ritual kojem se posvećuje vrijeme i pažnja i radije će to odraditi sjedećki, u opuštenoj atmosferi.

Hrvatska je na karti označena svjetlozelenom bojom, što prema legendi znači 'kombinacija brzog ispijanja kave i duljeg sjedenja u kafićima', odnosno da je kultura ispijanja kave stojeći donekle prisutna, ali nije dominantna.

Ako se nas pita, vjerujemo da bi se ipak svrstala među zemlje u kojima se kava ne pije 's nogu', već polako, uz razgovor, druženje i sate provedene na terasama omiljenih kafića. Naime, Hrvati su poznati kao veliki kavopije, a odlazak na kavu kod nas često nema veze samo s kavom. To je prilika za susret s prijateljima, komentiranje svakodnevice, poslovne razgovore ili jednostavno predah od užurbanog dana.

Prema karti koja prikazuje navike ispijanja kave diljem Europe, vidljivo je da i dalje prednjači brzinsko ispijanje espressa za šankom. Italija je označena kao država u kojoj je 'kava stojećki' vrlo česta, dok je u Portugalu također uobičajeno popiti kavu na brzinu uz šank. Španjolska se nalazi negdje između, ondje su podjednako česti i kratki espresso predah i dulje sjedenje u kafićima.

S druge strane, zemlje poput Njemačke, Francuske i posebno Švedske više naginju kulturi sjedenja i uživanja u kavi. Švedska je pritom izdvojena zbog poznate 'fika' tradicije, odnosno rituala pauze za kavu i druženje. Karta također navodi kako na navike ispijanja kave utječu brz tempo života, kultura espressa, povoljnija usluga za šankom, ali i društveni aspekt odlaska na kavu.