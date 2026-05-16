USTAVNI SUD U KRNJEM SASTAVU

Jandroković: Lijeva oporba nije htjela izabrati ustavne suce da bi optuživala HDZ

Zagreb: Komemoracija za žrtve Bleiburške tragedije na groblju Mirogoj
Autori: Anja Perić/Hina, Mario Vrandečić/Hina
16.05.2026.
u 12:06

„Ovog puta očito je bilo da lijeva politička oporba ne želi dogovor. Njima se očito više isplatilo da do izbora ne dođe i nakon toga da pokušaju optuživati HDZ da je bio taj koji je spriječio taj odabir”, ističe Jandroković

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković (HDZ) izjavio je u subotu da je vladajuća većina željela jučer u Saboru izabrati trojicu ustavnih sudaca, ali da se lijevoj političkoj oporbi očito više isplatilo da do izbora ne dođe kako bi optuživala HDZ za sprječavanje tog odabira. Niti jedan od trojice kandidata koje je za suce Ustavnog suda predložila HDZ-ova većina, nije u petak dobio potrebnu podršku 101 zastupnika, stoga će Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav morati raspisati novi javni poziv, a Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova.  

Jandroković je rekao novinarima nakon komemoracije za žrtve Bleiburške tragedije i Križnog puta na groblju Mirogoj da će se vidjeti što će se dogoditi nakon novog javnog poziva. „Ovog puta očito je bilo da lijeva politička oporba ne želi dogovor. Njima se očito više isplatilo da do izbora ne dođe i nakon toga da pokušaju optuživati HDZ da je bio taj koji je spriječio taj odabir”, kazao je Jandroković.

Ustvrdio je da je vladajuća većina na izboru predsjednice Vrhovnog suda pokazala da joj je stalo da popune Vrhovni sud. „Željeli smo isto to učiniti i s Ustavnim sudom, ali lijeva politička oporba, predvođena Možemo! i njihovim junior partnerom SDP-om, to je spriječila”, rekao je predsjednik Hrvatskog sabora.

Upitan za slučaj Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) i moguću smjenu glavnog tajnika Siniše Krajača, Jandroković je rekao da je Hrvatski olimpijski odbor organizacija koja djeluje neovisno i samostalno i što će oni odlučiti nema nikakvih informacija.

