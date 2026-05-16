Schmidt opovrgnuo glasine nakon naprasnog odlaska: 'Nisu mi prijetili crnim listama'

Visoki međunarodni predstavnik u BiH Christian Schmidt opovrgnuo je u intervju za Face TV iz Sarajeva tvrdnje da su mu američki diplomati prijetili stavljanjem na crnu listu ako se ne povuče s dužnosti. Poteklog vikenda Schmidt je naprasno izjavio da se povlači s mjesta prvog čovjeka međunarodne supervizije nad BiH, a u utorak je to potvrdio u raspravi pred Vijećem sigurnosti UN-a posvećenoj BiH.

Mediji u BiH ranije su isticali da su američki diplomati vršili pritisak na Schmidta, pa čak i da su mu prijetili crnom listom ako se ne povuče. „Definitivno nije bilo nikog tko me na bilo koji način htio staviti na neku crnu listu ili nešto slično. U svakom slučaju, nitko mi to nije rekao“, rekao je Schmidt u intervju.

Schmidt je potvrdio kako je o budućnosti međunarodne uprave nad BiH razgovarao s američkim i drugim diplomatama. Naveo je da je nerado napustio mjesto visokog međunarodnog predstavnika ali da je to isključivo njegova odluka. Zamjenica stalnog predstavnika SAD-a pri UN-u Tammy Bruce rekla je tijekom rasprave u Vijeću sigurnosti da novi visoki predstavnik mora biti nepristran i imati povjerenje sve tri strane, te da je došlo vrijeme za promjenu.

Prijepor sa Schmidtom navodno je nastao zbog nerješavanja pitanja državne imovine povezane s izgradnjom Južne plinske interkonkcije te sumnjive nabavke novih uređaja za izbore najesen.U intervju je naglasio da „državna imovina pripada državi“ te upozorio da BiH mora zakonski urediti njezino korištenje. Takvom tumačenju se oštro protivi srpska strana u BiH.

Govoreći o izborima, upozorio je na moguće izborne prijevare i poručio da se mora osigurati da se „svaki glas broji“. Schmidt je, govoreći o nasljedniku, rekao da ga čeka iznimno zahtjevan mandat. „Posao visokog predstavnika je jedan od najtežih poslova koje europska politika nekome može dodijeliti“, rekao je Schmidt. Njegov nasljednik mogao bi biti poznat već početkom lipnja, kada u Sarajevu zasjeda Vijeće za provedbu mira u BiH, tijelo koje nadzire rad OHR-a.