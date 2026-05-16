Plenković o obljetnici Bleiburga: 'Zločini Drugog svjetskog rata ostavili su duboke rane u brojnim hrvatskim obiteljima'

U povodu obljetnice Bleiburške tragedije, predsjednik Vlade Andrej Plenković oglasio se na društvenoj mreži X. U objavi je naglasio važnost sjećanja na sve žrtve zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, koji su, kako je napisao, "ostavili duboke rane u brojnim hrvatskim obiteljima".

Plenković je odao počast nevinim žrtvama ubijenima bez suda te istaknuo obvezu da se nastavi sa sustavnim istraživanjem novootkrivenih stratišta i masovnih grobnica. Pritom se posebno zahvalio Ministarstvu hrvatskih branitelja i potpredsjedniku Vlade Tomi Medvedu na predanom radu.

Danas se s dubokim pijetetom prisjećamo svih žrtava Bleiburške tragedije i Križnog puta, zločina počinjenih nakon Drugoga svjetskog rata koji su ostavili duboke rane u brojnim hrvatskim obiteljima. Odajemo počast nevinim žrtvama ubijenima bez suda, lišenima temeljnih ljudskih… pic.twitter.com/399xqxd1gL — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) May 16, 2026

U svojoj poruci, premijer je istaknuo kako "demokratska Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime" i zalaže se za povijesnu istinu, dostojanstvo svake žrtve i kulturu sjećanja utemeljenu na činjenicama i poštovanju. "Samo tako nove generacije mogu razumjeti i učiti iz bolnih stranica naše povijesti", zaključio je Plenković.