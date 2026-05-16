ZAHVALIO I MEDVEDU

Plenković o obljetnici Bleiburga: 'Zločini Drugog svjetskog rata ostavili su duboke rane u brojnim hrvatskim obiteljima'

Zagreb: Andrej Plenković prisustvovao je na 16. memorijalnom bridz turniru Svetozara Emila Tedeschija
Plenković je odao počast nevinim žrtvama ubijenima bez suda te istaknuo obvezu da se nastavi sa sustavnim istraživanjem novootkrivenih stratišta i masovnih grobnica

U povodu obljetnice Bleiburške tragedije, predsjednik Vlade Andrej Plenković oglasio se na društvenoj mreži X. U objavi je naglasio važnost sjećanja na sve žrtve zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, koji su, kako je napisao, "ostavili duboke rane u brojnim hrvatskim obiteljima".

Plenković je odao počast nevinim žrtvama ubijenima bez suda te istaknuo obvezu da se nastavi sa sustavnim istraživanjem novootkrivenih stratišta i masovnih grobnica. Pritom se posebno zahvalio Ministarstvu hrvatskih branitelja i potpredsjedniku Vlade Tomi Medvedu na predanom radu.

U svojoj poruci, premijer je istaknuo kako "demokratska Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime" i zalaže se za povijesnu istinu, dostojanstvo svake žrtve i kulturu sjećanja utemeljenu na činjenicama i poštovanju. "Samo tako nove generacije mogu razumjeti i učiti iz bolnih stranica naše povijesti", zaključio je Plenković.

Avatar Antifaṧist
Antifaṧist
13:04 16.05.2026.

Uredu je da se odaje počast nevinim žrtvama. To podupirem. No, tamo 3/4 barem nije bilo nevino.

Avatar PepekDolenec
PepekDolenec
12:51 16.05.2026.

Ljubitelji petokrake su tužni... jer je, za njih, jaaaako premalo naših tamo pokopano.

TR
Tramuntana
13:17 16.05.2026.

I u njemackim obiteljima isto, znas Andrej. Pa ne kmeče za dedom nacistom jel znaju sto su napravili

