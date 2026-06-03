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PROBLEMI DILJEM TALIJANSKE PRIJESTOLNICE

VIDEO Tornado u Rimu: Snažno nevrijeme rušilo stabla i napravilo veliku štetu

X screenshot
VL
Autor
Šimun Ilić
03.06.2026.
u 17:30

Najveći problemi zabilježeni su u sjeveroistočnom dijelu grada, gdje je prema pisanju talijanskih medija zabilježena i snažna pijavica

Snažno nevrijeme pogodilo je jutros Rim i izazvalo velike probleme diljem talijanske prijestolnice. Oluja praćena jakom kišom, grmljavinom i snažnim udarima vjetra rušila je stabla, blokirala prometnice i oštetila brojne objekte.

Najveći problemi zabilježeni su u sjeveroistočnom dijelu grada, gdje je prema pisanju talijanskih medija zabilježena i snažna pijavica. Na jednoj od glavnih gradskih prometnica veliko stablo palo je na cestu i potpuno paraliziralo promet u oba smjera. Drvo je pritom palo na nekoliko automobila, no srećom nema ozlijeđenih.

Zbog poplavljenih cesta i srušenih stabala vlasti su morale zatvarati pojedine dijelove prometnica, a promet u gradu bio je otežan satima. Snažan vjetar rušio je prometne znakove, pomicao kontejnere za otpad te oštetio tržnice i benzinske postaje. Na jednoj benzinskoj postaji veliko stablo palo je na krov objekta i izazvalo veliku materijalnu štetu, prenosi Corriere della Serra.

Hitne službe intervenirale su na brojnim lokacijama kako bi uklonile stabla i sanirale posljedice nevremena, dok su građani tijekom jutra tražili zaklon od snažne oluje koja je iznenada pogodila grad.

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Ključne riječi
Italija Oluja Rim

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