VIDEO Tornado u Rimu: Snažno nevrijeme rušilo stabla i napravilo veliku štetu

Snažno nevrijeme pogodilo je jutros Rim i izazvalo velike probleme diljem talijanske prijestolnice. Oluja praćena jakom kišom, grmljavinom i snažnim udarima vjetra rušila je stabla, blokirala prometnice i oštetila brojne objekte.

Video girato dall'interno del tornado di Roma, la zona interessata sembra essere quella di Montesacro-Conca d'Oro. Video di Daiana Micheli pic.twitter.com/bUUnzBCz3S — Federico Pavan (@PavanFederico00) June 3, 2026

Najveći problemi zabilježeni su u sjeveroistočnom dijelu grada, gdje je prema pisanju talijanskih medija zabilježena i snažna pijavica. Na jednoj od glavnih gradskih prometnica veliko stablo palo je na cestu i potpuno paraliziralo promet u oba smjera. Drvo je pritom palo na nekoliko automobila, no srećom nema ozlijeđenih.

🌪️Video di Marzia Roma, dalla zona Conca d'Oro, del passaggio del tornado di questa mattina a Roma Nord. pic.twitter.com/g8WNTCqvaf — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) June 3, 2026

Zbog poplavljenih cesta i srušenih stabala vlasti su morale zatvarati pojedine dijelove prometnica, a promet u gradu bio je otežan satima. Snažan vjetar rušio je prometne znakove, pomicao kontejnere za otpad te oštetio tržnice i benzinske postaje. Na jednoj benzinskoj postaji veliko stablo palo je na krov objekta i izazvalo veliku materijalnu štetu, prenosi Corriere della Serra.

Tornado hits northern Rome, causing damage



Rome | A tornado struck the Prati Fiscale neighborhood in northern Rome, causing damage in the area. pic.twitter.com/48PNZanlL9 — MOSCOW NEWS 🇷🇺 (@MOSCOW_EN) June 3, 2026

Hitne službe intervenirale su na brojnim lokacijama kako bi uklonile stabla i sanirale posljedice nevremena, dok su građani tijekom jutra tražili zaklon od snažne oluje koja je iznenada pogodila grad.