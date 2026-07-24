Stiže udar na džep vozača: Gorivo bi ponovno moglo znatno poskupjeti

Vozače bi od utorka mogle dočekati osjetno više cijene goriva. Prema trenutačnim neslužbenim izračunima, očekuje se poskupljenje benzina, dizela, plavog dizela i autoplina, dok će konačne cijene biti poznate nakon odluke Vlade, prenosi RTL.

Ako se postojeći model obračuna ne promijeni, litra Eurosupera 95 trebala bi poskupjeti za 11 centi te dosegnuti cijenu od 1,65 eura. Još veći rast predviđa se za Eurodizel, koji bi mogao biti skuplji za 22 centa, odnosno stajati 1,81 euro po litri. Plavi dizel mogao bi poskupjeti za 24 centa, čime bi njegova cijena porasla na 1,26 eura po litri.

Poskupljenje se očekuje i kod ukapljenog naftnog plina (UNP). Prema dostupnim informacijama, cijena UNP-a za boce mogla bi biti viša za sedam centi i iznositi 1,88 eura po kilogramu, dok bi UNP za spremnike također mogao poskupjeti za sedam centi, na 1,30 eura po kilogramu. Riječ je o neslužbenim procjenama koje se temelje na trenutačnom modelu izračuna, zbog čega su moguće izmjene prije stupanja novih cijena na snagu. Očekuje se da će Vlada na telefonskoj sjednici u ponedjeljak donijeti odluku i objaviti službeni cjenik goriva koji će vrijediti od utorka.