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NEREDI U SJEVERNOJ IRSKOJ

FOTO Kaos na ulicama nakon napada nožem: Maskirani palili vozila, bacali cigle, policija koristili vodeni top

Foto: REUTERS
1/10
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
11.06.2026.
u 06:45

Skupina je uništavala prilaze i ograde obližnjih kuća kako bi ih koristila kao projektile, zapalila vozilo javne infrastrukture te pokušala zapaliti napuštenu zgradu. Bacani su i molotovljevi kokteli na policijske snage

Policija je u srijedu navečer upotrijebila vodeni top kako bi rastjerala veću skupinu ljudi u okrugu Antrim, u drugoj noći nereda u Sjevernoj Irskoj koji su uslijedili nakon teškog nožnog napada u Belfastu. Prema izvješćima BBC-ja, neredi su izbili na prometnom raskrižju Sandyknowes u Glengormleyju, oko 13 kilometara sjeverozapadno od centra Belfasta. Maskirane osobe, odjevene u crno, bacale su cigle, boce i komade drveta na policiju. Skupina je uništavala prilaze i ograde obližnjih kuća kako bi ih koristila kao projektile, zapalila vozilo javne infrastrukture te pokušala zapaliti napuštenu zgradu. Bacani su i molotovljevi kokteli na policijske snage.

Policija je pojačala prisutnost, ali su neredi bili manjeg opsega nego prethodne večeri. Javni prijevoz je obustavljen diljem Sjeverne Irske, a neke škole su ranije završile nastavu. Centar Belfasta bio je gotovo pust jer su mnoge trgovine zatvorile već u podne.

Neredi su izazvani reakcijom na napad nožem u ponedjeljak u sjevernom Belfastu, u kojem je teško ozlijeđen Stephen Ogilvie (40-ih godina). On je izgubio lijevo oko, oštećeno mu je i desno oko te je zadobio ozljede vrata i leđa. Osumnjičeni, 30-godišnji Hadi Alodid iz Sudana, pojavio se u srijedu pred sudom pod optužbom za pokušaj ubojstva. Ogilviejeva obitelj apelirala je na mirne prosvjede i istaknula da mnogi migranti daju važan doprinos društvu.

Prosvjedi su se proširili i na druge dijelove Sjeverne Irske (Coleraine, Derry, Stormont), ali su većinom bili mirni. U utorak su pak maskirane skupine palile kuće, autobuse i automobile, a brojne obitelji su bile prisiljene pobjeći. Zabilježene su ozljede policajaca, a 27 osoba ostalo je bez krova nad glavom zbog ciljanih napada na strane državljane. Premijer Keir Starmer osudio je nasilje i palež kao potpuno neopravdane. Slične poruke uputili su i drugi političari, uključujući sjevernoirsku izvršnu vlast koja je održala hitan sastanak i pozvala na smirivanje situacije. Neredi su izazvali veliku zabrinutost zbog utjecaja na zdravstvene usluge, a socijalne mreže optužene su za širenje dezinformacija i označavanje adresa stranih državljana. Situacija ostaje napeta, a policija poziva građane da ne nasjedaju na pozive na nasilje koji dolaze iz online prostora.
Ključne riječi
neredi Irska belfast

Komentara 1

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LU
lupus29
07:33 11.06.2026.

Drago mi je da je u izvješćima u neredima u S. Irskoj u VL došlo do ispravka naziva prosvjednika i nerede vise nisu radile bande nego skupine . Ajd i to je nesto

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