Podijeljeni Belfast gori, čitava Britanija na rubu, ovo je razlog

Neredi potresaju Belfast i Sjevernu Irsku nakon što je 30-godišnji Sudanac u ponedjeljak napao 40-godišnjaka kojeg su britanski mediji identificirali kao Škota Stephena Ogilvieja. Napad je bio brutalan te je napadač navodno pokušao žrtvi odrubiti glavu što je zgrozilo čitavu britansku javnost, a na internetu su objavljene i užasne snimke zločina. Neki su se prisutni umiješali, sukobivši se s napadačem te su spasili Ogilvieja. U samoj Sjevernoj Irskoj, britanskoj zemlji koja već desetljećima svjedoči sukobima protestanata i katolika, izbili su u utorak neredi u kojima su huligani napadali domove migranata.

Izgrednici su u Belfastu zapalili tri kuće u kojima žive migranti, kao i trgovine migranata s Bliskog istoka. Zapaljeno je i nekoliko vozila. Pastor Jack McKee upozorio je da su ljudi napadani "jer su crnci". Britanski ministar za pitanja Sjeverne Irske Hilary Benn rekao je da "nema opravdanja za ovaj tip destrukcije i huliganstva". Istovremeno su održani i mirni prosvjedi protiv zločinaca na kojima su stanovnici Belfasta tražili povećanje sigurnosti.

Stranac koji je pokušao ubiti 40-godišnjaka dobio je 2023. dozvolu za ostanak u Britaniji tako što je, piše Telegraph, iskoristio "rupu u zakonu" sustava azila kako bi ušao u zemlju. On je najprije preselio iz Sudana u Pariz, zatim se doselio u Dublin te je na kraju stigao u Belfast u veljači 2023. godine. Takozvana "irska ruta" uključuje migrante koji najprije lete u Dublin, ponekad uz lažnu dokumentaciju, te zatim prelaze bez ograničenja u Sjevernu Irsku koja je dio Velike Britanije, ali ima režim slobodnog protoka ljudi s Irskom što omogućava slobodan prelazak granice, bez rutinskih migrantskih kontrola. Britanska vlada rekla je da mu je dopustila status izbjeglice i da je u zemlji imao pravo ostati do 2028. godine.



Ovi događaji dolaze kao jedna od posljednjih reakcija javnosti na zločine u Britaniji koje su počinili stranci zbog čega raste skepsa većinskog naroda prema migrantima. Istovremeno, migrantske zajednice tvrde da su one te koje su napadane, i da je pravi uzrok toga porast rasizma u društvu. U međuodnosu te dvije krajnosti društvo se čini da je na rubu dodatnih potresa.



Prije tjedan dana, u drugom dijelu Britanije, engleskom gradu Southamptonu, izbili su neredi nakon što je pripadniku indijskog naroda Sikha Vickrumu Digwi izrečena doživotna kazna zatvora, uz minimum od 21 godine zatvora koje mora odslužiti, zbog ubojstva mladića Henryja Nowaka. Nowak je bio bijelac, i Digwa ga je izbo nožem pet puta, a kada je policija stigla na mjesto zločina, Digwa je lažno optužio mladića da ga je rasistički vrijeđao i napao, zbog čega je policija uhitila izbodenog mladića čije rane policajci nisu vidjeli, a on je ubrzo tragično umro. Umjesto ubojicu, policija je uhitila žrtvu što je zgrozilo britansku javnost čiji dobar dio smatra da je policija spremnija povjerovati svakoj optužbi za rasizam te su policajci sami prestrašeni da ih se ne prozove za rasizam. Lider oporbene desnice u Britaniji Nigel Farage zaključio je da država diskriminira bijelce i da "životi bijelaca moraju vrijediti".

FOTO Apokaliptični prizori iz 'obećane zemlje' mnogih Hrvata: Maskirane bande pale autobuse i kuće stranaca, bukte požari

Svaki takav slučaj dodatno povećava tenzije u čitavoj britanskoj javnosti u kojoj mnogi stanovnici misle da policija i država više štite manjine i migrante, dok su stroži prema bijelcima, a političari poput Faragea to eksplicitno i govore. No, u Belfastu je situacija još opasnija. Naime, Sjeverna Irska duboko je podijeljeno društvo na katolike i protestante, od kojih prvi žele pripojenje Irskoj, dok drugi žele ostanak u UK-u. Podjele na dva dijela institucionalizirane su, a dvije zajednice praktički žive odvojene jedna od druge. Zbog toga su identitetska pitanja toliko važna.



"Politički jezik Sjeverne Irske izrazito je zastario za svijet u kojem sada živi", piše u analizi Daily Telegraph autor Ian Acheson. Lideri te zemlje osuđuju sektašku mržnju, ali im je očito neugodno razgovarati o migraciji, integraciji i zločinima na način koji bi ozbiljno razmatrao prava došljaka i strahove dugogodišnjih stanovnika, piše ovaj autor koji naglašava da je dužnost političara da ne koriste kao oružje ni strah od migranata, ali isto tako ni strah od toga da se ljude proziva rasistima.



Ni u ovakvim slučajevima katolici i protestanti ne reagiraju istovjetno. Napad se dogodio u dijelu grada u kojem žive katolici, ali huligani koji su palili domove i automobile te su se sukobili s policijom dolaze iz protestantskih redova, piše portal UnHerd. "Katolički nacionalisti radosno su gledali kako zamaskirana protestantska mladež, obučena u crno, pali barikade te puni molotovljeve koktele, a dvije su strane gledale jedna drugu sa zdrave udaljenosti", piše UnHerd. Novinaru tog portala jedan katolik je rekao: "To je samo isprika za unioniste da izađu, da ih se skupi čim više te da napadnu našu zajednicu, to se stalno događa". Sjeverna Irska se također još sjeća prošlogodišnjih nereda koji su izbili nakon što su dva romska tinejdžera optužena za pokušaj silovanja. U antimigrantskim neredima je ozlijeđeno više od stotinu policajaca.