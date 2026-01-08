Naši Portali
PROVALNIK

FOTO Jeste li vidjeli ovog muškarca? Obavezno se javite policiji

PU Istarska
VL
Autor
Večernji.hr
08.01.2026.
u 14:34

Počinitelj je otuđio novac, satove i nakit, čime je 54-godišnjeg njemačkog državljanina oštetio za više desetaka tisuća eura.

Policija poziva građane da se jave ako prepoznaju osobu s fotografije, a informacije se mogu dostaviti i anonimno Policija traga za počiniteljem koji je 8. kolovoza 2025. godine u poslijepodnevnim satima u provalio u kuću u naselju Deklići na području općine Kaštelir-Labinci. Počinitelj je otuđio novac, satove i nakit, čime je 54-godišnjeg njemačkog državljanina oštetio za više desetaka tisuća eura.

Na fotografiji se nalazi osoba koja bi mogla imati saznanja o događaju te pozivamo građane, ako prepoznaju osobu ili imaju druge korisne informacije o ovom događaju da se jave u Policijsku postaju Poreč-Parenzo, na brojeve telefona 192 ili 052 533 039 ili putem e-maila pp.porec@mup.hr. Informacije se mogu dostaviti i anonimno.

Ključne riječi
Deklići policija provalnik

