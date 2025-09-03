FOTO Jeruzalem pod pritiskom prosvjeda: Zapaljeni kontejneri i automobili ispred Netanyahuove rezidencije

Jeruzalem je jutros bio poprište napetosti nakon što su prosvjedi izbili u blizini rezidencije premijera Benjamina Netanyahua. Prosvjednici su palili kontejnere za smeće i gume, a zapaljen je i automobil parkiran u ulici, čime su dodatno pojačali svoje zahtjeve za sporazumom o razmjeni zatvorenika.

Obitelji izraelskih talaca i skupine građana koje traže njihovo oslobađanje organizirali su okupljanje ispred Netanyahuove kuće u ulici Gaza. Ondje je postavljen i prosvjedni šator, a planirano je da demonstracije kulminiraju masovnim okupljanjem u subotu navečer na Pariškom trgu.

Dio prosvjednika zabarikadirao se na krovu Nacionalne knjižnice, dok je prosvjedna povorka marširala prema središtu grada. Izraelska radiodifuzna izvijestila je da su demonstranti zapalili područje oko premijerove rezidencije, šaljući poruku vladi kako je vrijeme za prekid rata i postizanje dogovora o razmjeni talaca.

U istom kontekstu, obitelji talaca održale su prosvjede i ispred doma izraelskog ministra za strateška pitanja Rona Dermera. Od vlade traže odustajanje od planova o okupaciji Gaze te hitne poteze prema postizanju sporazuma kojim bi se omogućio povratak njihovih sinova. Očekuje se da će se prosvjedi nastaviti tijekom cijelog dana, s naglaskom na područje oko Netanyahuove rezidencije, u nastojanju da se na premijera izvrši pritisak oko pitanja otetih vojnika. Izraelska policija priopćila je da je skupina sudionika u četvrti Givat Ram prekršila javni red penjanjem na krov zgrade, ugrožavajući vlastitu sigurnost i ignorirajući naredbe policajaca na terenu.