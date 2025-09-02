Naši Portali
ŠPIJUNSKA OPERACIJA IZRAELA

Slaba karika koštala ih života: Okupili se na tajnom sastanku - a meta su postali zbog mobitela tjelohranitelja

Reuters
Autor
Danijel Prerad
02.09.2025.
u 14:47

Prema iranskim dužnosnicima, hakiranje telefona zaštitara i tjelohranitelja samo je jedan element dugogodišnje i uspješne izraelske špijunske kampanje

Izrael je ovoga proljeća, ciljajući iranske vođe, pronašao slabu kariku: njihove tjelohranitelje, objavio je New York Times. Kako piše NYT Izrael je uspio pratiti kretanje ključnih iranskih osoba i ubiti ih tijekom 12-dnevnog rata ovog proljeća prateći mobitele koje su nosili pripadnici njihovih sigurnosnih snaga. New York Times izvijestio je da je izraelska obavještajna služba koristila mobilne telefone iranskih zaštitara, uključujući objave objavljene tijekom sastanaka, kako bi progonila iranske dužnosnike. Izrael je tako uspio ciljati tajni sastanak iranskih dužnosnika tijekom rata s Islamskom Republikom hakirajući telefone njihovih zaštitara.

tjelohranitelji Iran Izrael

BA
Banzo
15:19 02.09.2025.

New York Times???? jako bitna informacija za javnost,jesu i njihovi novinari na platnom spisku Hamasa i Hezbollaha??

Avatar Samodesno
Samodesno
15:05 02.09.2025.

Koliko su civila ubili?

