VIDEO Veliki požar kod Pariza izmaknuo kontroli: Evakuirano 900 ljudi, prvi put podignuti kanaderi

Veliki šumski požar koji je u nedjelju poslijepodne izbio u poznatoj šumi Fontainebleau, oko 60 kilometara jugoistočno od Pariza, i dalje se širi, a francuske vlasti mobilizirale su stotine vatrogasaca, zrakoplove i helikoptere kako bi zaustavile vatrenu stihiju. Zbog požara evakuirano je oko 900 ljudi, djelomično je zatvorena jedna od najvažnijih francuskih autocesta, a poremećen je i željeznički promet, prenosi The Guardian.

Požar je zahvatio više od 800 hektara šume Fontainebleau, jednog od najpoznatijih prirodnih područja u Francuskoj koje je nekoć služilo kao kraljevsko lovište, a danas je popularno izletište okruženo brojnim selima. Vatrena fronta brzo se proširila zbog visokih temperatura i vjetra, što je dodatno otežalo gašenje. Na terenu je raspoređeno oko 500 vatrogasaca, uz pomoć zrakoplova za gašenje požara, helikoptera i izviđačkog zrakoplova. Tijekom noći zračne snage morale su privremeno obustaviti djelovanje zbog mraka, no kopnene ekipe nastavile su borbu kako bi zaštitile okolna naselja.

#Incendies | 400 sapeurs-pompiers ont été à pied d'œuvre cette nuit pour lutter contre le feu dans la forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne) qui, depuis son déclenchement en bord d'autoroute hier après-midi, a déjà parcouru + de 800 hectares en milieu de nuit.

La lutte continue… pic.twitter.com/kwdnyS9IYw — Pompiers de France (@PompiersFR) July 13, 2026

Prema riječima zapovjednika vatrogasne intervencije Oliviera Compte, bez pomoći protupožarnih zrakoplova bilo bi potrebno evakuirati još veći broj sela, prenosi francuski BFM TV. Požar je uzrokovao ozbiljne prometne probleme. Djelomično je zatvorena autocesta A6, jedna od glavnih prometnica koja povezuje sjever i jug Francuske, u trenutku kada velik broj građana putuje uoči državnog praznika Dana Bastille. Poremećen je i željeznički promet, pa su vlakovi koji prometuju prema pariškom kolodvoru Gare de Lyon kasnili i do šest sati.

Francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez u ponedjeljak je obišao zapovjedni centar vatrogasaca u blizini požarišta te upozorio da je ovogodišnja sezona požara već sada rekordna. - Trenutačno je vatrom zahvaćeno i izgorjelo oko 32.000 hektara. To je više nego tijekom cijele požarne sezone 2025., iako je tek 13. srpnja - rekao je Nuñez, dodajući da su stručnjaci i ranije upozoravali kako će kombinacija ekstremnih vrućina i vjetra stvoriti "zapaljivi koktel".

Ministar je potvrdio da je iz sigurnosnih razloga evakuirano oko 900 ljudi te otkrio kako postoji sumnja da je požar možda namjerno izazvan. - Uočeno je više početnih žarišta, zbog čega se razmatra mogućnost da je požar podmetnut - izjavio je Nuñez.

Prema pisanju The Guardiana, ovo je prvi put da su protupožarni zrakoplovi iz tradicionalno požarima pogođenog juga Francuske poslani na gašenje požara u parišku regiju. Francuska se posljednjih mjeseci suočava s nizom toplinskih valova koji su zahvatili velik dio Europe. Visoke temperature i dugotrajna suša značajno povećavaju rizik od požara, a znanstvenici upozoravaju da klimatske promjene dodatno pogoršavaju takve ekstremne vremenske pojave.