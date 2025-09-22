FOTO Drastična promjena vremena juri prema Hrvatskoj: Pogledajte kada stiže i gdje će biti najgore

Nakon sunčanog i toplog vikenda, uskoro stiže snažna promjena vremena. U većini predjela danas će još biti pretežno sunčano i toplo. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj doći će do porasta naoblake, a prema večeri je i kiša sve vjerojatnija. Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi i grmljavina. U utorak promjenjivo, na zapadu unutrašnjosti i pretežno oblačno. Mjestimice kiša i grmljavina, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj uz moguću obilniju oborinu. U istočnoj Hrvatskoj te na krajnjem jugu sunčanije i uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo, a na sjevernom dijelu bura i istočni vjetar. Najviša dnevna između 21 i 26, na istoku i u Dalmaciji od 25 do 30 °C.

Prema prognozi DHMZ-a promjenljivo i kišovito, bit će osobito u srijedu i u noći na četvrtak kada će mjestimice biti obilne oborine, a na obali je moguće i nevrijeme. Tijekom četvrtka sa zapada prolazno smirivanje. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, u petak na istoku jugoistočni. Na moru će umjereno do jako jugo u četvrtak okrenuti na sjeverozapadnjak, a u petak će na sjeveru zapuhati bura i istočnjak dok će u Dalmaciji ponovno biti juga. Temperatura zraka bit će u padu.

U ponedjeljak i utorak duboka dolina iznad zapadne Europe doseći će svoj vrhunac s jezgom iznad Francuske, javlja Severe Weather. Temperature na razini od oko 1250 m nadmorske visine bit će 8-15 °C ispod normale, što će rezultirati značajno hladnijim uvjetima na površini. Alpska regija i sjeverna Italija suočit će se s intenzivnim oborinama, uključujući orografske kiše uzrokovane jugozapadnim vjetrovima. Predviđa se da će neka područja, poput sjevernih Apenina i Dinarida, dobiti 150-200 mm kiše u samo tri dana, što može izazvati poplave. Kako se hladni bazen pomiče prema istoku sredinom tjedna, viši dijelovi Alpa, posebice u južnoj Švicarskoj i zapadnoj Austriji, mogli bi dobiti do 50 cm svježeg snijega. Snažna mlazna struja i uski gradijent tlaka između grebena iznad istočne Europe i duboke doline nad Skandinavijom potaknut će jake vjetrove i konvektivnu aktivnost. U ponedjeljak i utorak, frontalni sustav donijet će raširene grmljavinske oluje u sjevernu Italiju, središnju Europu i sjeverni Jadran. Stanovnici u pogođenim područjima trebaju biti spremni na moguće poplave, posebice u planinskim regijama gdje će obilne oborine biti pojačane orografskim efektima.

Meteorolozi upozoravaju građane da se pripreme za nagle promjene vremena, uključujući topliju odjeću i oprez pri putovanjima. Stanovnici u područjima sklonima poplavama trebaju pratiti lokalne prognoze i upozorenja. Očekuje se da će se vremenski uvjeti postupno smirivati do kraja tjedna, no hladni bazen zadržat će se nad istočnom Europom, što može uzrokovati dodatne oborine.