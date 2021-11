Prosvjedi diljem Srbije: 'Država nije na prodaju i neće biti ničija kolonija'

Tisuće ljudi blokirale su u subotu prometnice diljem Srbije protiveći se otvaranju rudnika litija za koji kažu da bi mogao onečistiti okoliš.

Demonstracije su održane i u Čačku, Kragujevcu i Novom Sadu. Novosadski portal 021 prenio je da je privedeno devetero prosvjednika.

Policija je zabranila prosvjede pod nazivom "Ekološki ustanak", no prosvjednici su Hini rekli da u većini slučajeva nije htjela intervenirati uporabom sile.

Foto: M.M. 27, November, 2021, Sabac - During the traffic blockade due to the adoption of the law on referendum and expropriation in Sabac, there was an incident between people who blocked traffic and members of the Serbian Progressive Party. Photo: M.M./ATAImages 27, novembar, 2021, Sabac- Tokom blokade saobracaja zbog usvajanja zakona o refernedumu i eksproprijaciji u Sapcu je doslo do incidenta izmedju ljudi koji su blokirali saobracaj i pripadnika Srpske napredne stranke. Photo: M.M./ATAImages

Ministrica rudarstva i energetike Zorana Mihajlović priopćila je da je blokada prometnica "običan teror manjine“.

Prosvjednici tvrde da bi planirani rudnik međunarodne korporacije "Rio Tinto" u zapadnoj Srbiji mogao izazvati negativne posljedice po okoliš te zagaditi vodu i zemljište.

Više od 220.000 ljudi potpisalo je peticiju protiv rudnika na lokaciji Jadar kod Loznice, a ustavnom sudu poslan je zahtev za ocjenu ustavnosti lokalnog prostornog plana koji predviđa eksploataciju litija.

Blokada u Beogradu

"Srbija nije na prodaju i neće biti ničija kolonija", rekli su građani u središtu Beograda gdje u još jednom prosvjedu zahtijevaju da srbijanski predsjednik ne potpiše izmjene zakona o eksproprijaciji koji omogućuju državi prenamjenu zemljišta za projekte od javnog značaja, a koji je srbijanski parlament u međuvremenu usvojio.

Policija je na nekoliko mjesta u Beogradu rasporedila snage za razbijanje demonstracija, no aktivisti su ih uspjeli zaobići i blokirati autocestu Niš-Beograd-Zagreb.

Protivnici zakona tvrde da bi zakon omogućio otimanje imovine građana radi "pogubnih projekata i državnih sporazuma". Protive se mogućoj eksproprijaciju poljoprivrednog zemljišta u zapadnoj Srbiji kako bi se rudarskoj korporaciji "Rio Tinto" i inozemnom privatnom kapitalu omogućilo eksploatiranje i kemijska prerada rude litija za proizvodnju baterija.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ranije ovog tjedna kako je normalno da ljudi prosvjeduju, ali da "Rio Tinto" u Srbiju nije doveo on, već predstavnici bivšeg režima, a sadašnje oporbe koji sudjeluju u prosvjedima i koje je optužio za licemjerje.

Prosvjedu je nazočio i ministar unutarnjih poslova Aleksandar Vulin, koji je zajedno s policijom nadzirao okupljenje.

Foto: Antonio Ahel 27, November, 2021, Belgrade - Due to the adoption of the law on referendums and expropriation, the Association of Environmental Organizations of Serbia, the initiative Go for Change, the Environmental Uprising, activists of non-governmental organizations and numerous citizens are blocking roads. Photo: Antonio Ahel/ATAImages 27, novembar, 2021, Beograd - Zbog usvajanja zakona o refernedumu i eksproprijaciji Savez ekoloskih organizacija Srbije, inicijativa Kreni promeni, Ekoloski ustanak, aktivisti nelvadinih organizacija i brojni gradjani blokiraju saobracajnice. Photo: Antonio Ahel/ATAImages

Građani su prvo blokirali autoput, nakon čega su nastavili u centru grada, kod Vlade i Skupštine Srbije, javlja Blic.rs.

Beograd je trenutno blokiran te su se u centru stvorile velike gužve, a prosvjednici pozivaju i vozače iz vozila da im se priključe.

Kako su kazali, nedopustivo je da Vlada Srbije dobije pravo da netransparentno, bez naprijed propisanih kriterija, proglašava projekte od posebnog značaja te tim zakonom legaliziraju prisilno otimanje imovine ljudi koji su se našli na putu državnim projektima, javlja Danas.rs.

Foto: Mateja Stanisavljevic 27, November, 2021, New Belgrade/Belgrade - Due to the adoption of the law on referendums and expropriation, the Association of Environmental Organizations of Serbia, the initiative Go for Change, the Environmental Uprising, activists of non-governmental organizations and numerous citizens are blocking roads. . Photo: Mateja Stanisavljevic/ATAImages. 27, novembar, 2021, Novi Beograd/Beograd - Zbog usvajanja zakona o refernedumu i eksproprijaciji Savez ekoloskih organizacija Srbije, inicijativa Kreni promeni, Ekoloski ustanak, aktivisti nelvadinih organizacija i brojni gradjani blokiraju saobracajnice. . Photo: Mateja Stanisavljevic/ATAImages.

Osim toga, usvojen je i Zakon o referendumu kojim bi se trebao urediti način neposrednog izjašnjavanja te se uskladiti s Ustavom iz 2006. godine, a dio građana smatra da ukidanje cenzusa za izlazak potrebnog broja građana poništava suštinu samog referenduma.