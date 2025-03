FOTO Evo tko su ovogodišnji laureati prestižne nagrade 'Zeleni leptir 2024.'

Brojni projekti s područja cijele Hrvatske i ove su se godine našli u utrci za prestižnu nagradu Zeleni leptir 2024., kojom je Rezolucija Zemlja, projekt Večernjeg lista, odlučila nagraditi najbolje ekološke projekte u 2024. godini. No četveročlani žiri koji su činili Dean Smolar, direktor Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju, Stela Lechpammer, izvršna urednica Večernjeg lista, Davor Bruketa, kreativni direktor i suvlasnik agencije Bruketa&Žinić&Gray te ambasador Večernjakovog projekta Rezolucija Zemlja i Katja Knežević, urednica sadržaja Rezolucije Zemlje, odabrao je 15 najboljih.

– Mi u Večernjem listu smo izuzetno ponosni na projekt Rezolucija Zemlja, hvalimo se njime, a mislim da se imamo i čime pohvaliti. Podsjećam da je projekt prije dvije godine u New Yorku dobila i nagradu Svjetski medijski Oscar i to je na neki način nastavak svega što smo napravili u protekle četiri godine. Zeleni leptir je zapravo nadogradnja toga, da uključimo što više i vas, ne samo udruge već i kompanije jer one itekako mogu utjecati na održivi razvoj – istaknuo je glavni urednik Večernjeg lista, Dražen Klarić.

Nagrada Zeleni leptir dodjeljuje se najboljim ekološkim projektima koji su ostavili značajan trag u zaštiti prirode, održivom razvoju i društvenoj odgovornosti. Kroz sedam kategorija te u dvije kategorije prijavitelja, udruge odnosno pojedinci te poduzeća, nagrade su laureatima uručene večeras u zagrebačkoj Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, a dobitnici prestižne nagrade su:

Najbolji projekt pojedinca/udruge u kategoriji Iskorjenjivanje siromaštva i gladi, smanjenje nejednakosti, zdravlje i dobrobit – Projekt "Highlander" Planinarskog kluba Gorštak

Najbolji projekt poduzeća u kategoriji Iskorjenjivanje siromaštva i gladi, smanjenje nejednakosti, zdravlje i dobrobit – Dukatov projekt "Hrana se ne baca"

Najbolji projekt poduzeća u kategoriji Iskorjenjivanje siromaštva i gladi, smanjenje nejednakosti, zdravlje i dobrobit – Kauflandov projekt "Kaufland škola voća i povrća"

Najbolji projekt pojedinca/udruge u kategoriji Kvalitetno obrazovanje i rodna ravnopravnost – Projekt "Održiva škola budućnosti" Osnovne škole Josip Pupačić iz Omiša

Najbolji projekt poduzeća u kategoriji Kvalitetno obrazovanje i rodna ravnopravnost – Projekt "Igrom i znanjem do zelenih Križevaca!" Komunalnog poduzeća Križevci

Najbolji projekt pojedinca/udruge u kategoriji Čista voda, higijenski uvjeti, pristupačna i čista energija – Projekt "Malo pridonosim, puno dobivam" Srednje škole Delnice

Najbolji projekt poduzeća u kategoriji Čista voda, higijenski uvjeti, pristupačna i čista energija – Projekt "Podzemne vode, čuvari života" Studenac

Najbolji projekt pojedinca/udruge u kategoriji Dostojanstven rad, gospodarski rast, industrija, inovacije i infrastruktura, odgovorna potrošnja i proizvodnja – Projekt "Očuvanje prirode poplavnog pašnjaka Gajna putem uzgoja izvornih pasmina" Brodsko ekološkog društva - BED

Najbolji projekt poduzeća u kategoriji Dostojanstven rad, gospodarski rast, industrija, inovacije i infrastruktura, odgovorna potrošnja i proizvodnja – Projekt "DressApp.GREEN"

Najbolji projekt pojedinca/udruge u kategoriji Održivi gradovi i održive zajednice – Projekt "Neretva bez plastike" Udruge mladih Kolektiv

Najbolji projekt poduzeća u kategoriji Održivi gradovi i održive zajednice – Projekt "Na groblje bez plastike" Parkovi d.o.o.

Najbolji projekt pojedinca/udruge u kategoriji Život ispod vode i život na kopnu – Projekt "Zaroni u plavo-Živi zeleno" Udruge Jedro i krilo

Najbolji projekt poduzeća u kategoriji Život ispod vode i život na kopnu – Projekt "Akcija čišćenja Ribarske luke Tribunj" Ribarske Zadruge Adria Tribunj

Najbolji projekt pojedinca/udruge u kategoriji Mir i pravda / Snažne institucije, partnerstvo za ciljeve, odgovor na klimatske promjene – Projekt "Vege izazov" Prijatelja životinja

Najbolji projekt poduzeća u kategoriji Mir i pravda / Snažne institucije, partnerstvo za ciljeve, odgovor na klimatske promjene – Projekt CICERO/"Suradnja civilne zaštite Hrvatske i Italije" Grada Labina

Rezolucija Zemlja najveći je ekološki projekt u Hrvatskoj koju je pokrenuo Večernji list s ciljem promicanja održivog razvoja i zaštite okoliša u Hrvatskoj. Projekt je prepoznat na međunarodnoj razini, a osvojio je i INMA Global Media Award za najbolji društveno odgovorni projekt organiziran od strane medija. ​