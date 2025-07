FOTO Dramatični sudar galeba i Eurofightera vrijednog 86 milijuna eura: Ptica razbila kokpit, pilot čudom sletio

Iz Španjolske stiže nevjerojatna fotografija snimljena na avio manifestaciji, na kojoj su fotografi uspjeli uhvatiti trenutak kad se galeb sudario s borbenim zrakoplovom i probio staklo kokpita. Dogodilo se to sredinom lipnja, kada je zrakoplov procijenjene vrijednosti oko 86 milijuna eura bio dio akrobatskog leta Eurofighter skupine iznad vojne zračne baze San Javier. Unatoč sudaru, pilot je uspio sigurno prizemljiti letjelicu i prošao je bez ozljeda.

Stunning Birdstrike 😳



During the Aire25 airshow at San Javier Airport, a Spanish Air Force Eurofighter Typhoon collided with an airborne intruder a seagull during a high-speed demo flight.



The birdstrike occurred mid-maneuver at speeds nearing Mach 1, impacting the canopy of… pic.twitter.com/6TaXnU8N5B