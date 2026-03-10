EU proračun na uvozu brzog glisera iz SAD oštetili za 100.000 eura, prema presudi ostali bez 160.000 eura

Dvije osobe i jedna tvrtka koje je Ured europskog javnog tužitelja u Francuskoj optužio za umanjivanje vrijednosti brzog glisera za prijevoz cigareta koji je uvezen iz SAD-a, nepravomoćno su osuđeni u Parizu. Gliser je francuska tvrtka sa sjedištem blizu Bordeauxa iz SAD-a uvezla 2019. EPPO navodi da je prava vrijednost glisera bila oko 686.000 eura, no da se to pokušalo prikriti lažiranjem dokumentacije. Na koncu je zbog krivotvorenja vrijednosti glisera EU proračun oštećen za oko 100.000 eura.

Dvojica menadžera francuske tvrtke koja je uvezla brod osuđena su za carinsku prijevaru na Kaznenom sudu u Parizu. Tvrtka i jedan od menadžera, koji je ujedno i predsjednik tvrtke, također su osuđeni zbog primanja prihoda od pronevjerene imovine tvrtke korištene za plaćanje dijela broda. Jedan optuženik uvjetno je osuđen na šest mjeseci zatvora te je novčanu kaznu od 50.000 eura. Oduzeto mu je 19.977 eura. Drugi optuženik mora platiti novčanu kaznu od 50.000 eura, a tvrtka mora platinu novčanu kaznu od 40.000 eura. Osuđeni optuženici su se žalili na presudu, a EPPO navodi da je tijekom 2025. agent koji je prodao jahtu te je bio osuđen za sudjelovanje u prevari prilikom uvoza plovila pravomoćno osuđen.