FOTO Deseci tisuće Mađara na ulicama po pljusku: Marš Magyara izazvao Orbanov prosvjed

POLITIČKI DUEL

VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
23.10.2025.
u 22:35

Prosvjed se događa na nacionalni praznik, kada Mađari obilježavaju obljetnicu antistaljinističkog ustanka iz 1956. godine, čime je Magyar također započeo izbornu kampanju svoje stranke

Deseci tisuća Mađara okupili su se na pljusku u četvrtak kako bi podržali poziv oporbenog političara Petera Magyara na "nacionalni marš" kroz Budimpeštu. Prema anketama, Magyar, predsjednik liberalno-konzervativne stranke Tisza, ima velike šanse za pobjedu na parlamentarnim izborima u travnju iduće godine protiv desničarskog populističkog premijera Viktora Orbana.

Prosvjed se događa na nacionalni praznik, kada Mađari obilježavaju obljetnicu antistaljinističkog ustanka iz 1956. godine, čime je Magyar također započeo izbornu kampanju svoje stranke. Magyar je optužio Orbana da se dodvorava ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Godine 1989. aktualni premijer bio je perspektivan političar koji se protivio jednostranačkoj državi, rekao je.

"Danas je Orban najvjerniji saveznik Kremlja i želi obnoviti sustav koji je nekoć osudio", rekao je Magyar. Nekoliko osoba u gomili pjevalo je "Rusi, idite kući", izvijestio je novinar dpa. Orban je također jutros pozvao na demonstracije ispred zgrade parlamenta povodom nacionalnog praznika, proglasivši ih "maršem mira".

U svom govoru, Orban je ponovio svoju kritiku pomoći Europske unije Ukrajini, te optužio svog protivnika da podržava politiku Bruxellesa u tom pogledu. Magyar bi Mađarsku vodio u rat, naglasio je Orban, koji je više puta pokušao blokirati sankcije protiv Rusije na razini Europske unije. "Nećemo umirati za Ukrajinu! Nećemo slati svoju djecu u klaonicu po nalogu Bruxellesa", objavio je Orban na Facebooku.

