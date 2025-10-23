Eksplozija nasilja u Dublinu nakon što je migrant seksualno napao djevojčicu

U Dublinu u Irskoj ponovno je erumpiralo nezadovoljstvo i nasilje nakon vijesti da je migrant uhićen zbog seksualnog napada na 10-godišnju djevojčicu u blizini hotela Citywest, u kojem su smješteni tražitelji azila. Prosvjedi su brzo eskalirali i postali nasilni nakon što se vijest o napadu proširila društvenim mrežama. Prije incidenta napadaču je navodno bila izrečena deportacija, koja nije realizirana, što je dodatno rasplamsalo ogorčenje lokalne zajednice.
