Fond za oporavak EU moguć je i bez Mađarske i Poljske

Dok Mađarsku i dalje potresa skandal oko Orbánova europarlamentarca koji je kršio epidemiološke mjere na gej orgijama u Bruxellesu, Poljska neslužbeno signalizira ostalim državama članicama Europske unije da bi mogla odustati od veta koji je zajedno s Mađarskom uložila na megaproračun EU, a pritisak na obje zemlje pojačava se i izjavom europskog povjerenika za gospodarstvo Paola Gentilonija da bi se 25 država članica, bez Poljske i Mađarske, moglo udružiti u zajednički fond za oporavak.

Gubitnik i Hrvatska

Bio bi to scenarij u kojem bi Mađari i Poljaci, koji prijete vetom jer se protive vezivanju novca iz fondova uz poštivanje vladavine prava, ostali na velikom gubitku jer bi se rezale alokacije za kohezijsku i poljoprivrednu politiku.

– Nećemo se predati pred vetom – rekao je jučer Paolo Gentiloni.

– Vrlo smo jasni prema tim državama članicama, ići ćemo dalje i bez njih – dodao je europski povjerenik, inače bivši talijanski premijer.

Mađarska i Poljska, podsjetimo, blokiraju odluku kojom bi se u proračunu EU povećao plafon za tzv. vlastita sredstva, što je preduvjet da bi se Europska komisija mogla masovno zaduživati uime svih 27 država članica. Ideja je da se takvim zaduživanjem namakne 750 milijardi eura koje bi se podijelile državama za oporavak od koronakrize. Podijelile bi se u obliku bespovratnih sredstava i povoljnih zajmova. Ideja koju opisuje Gentiloni značila bi se da u to zajedničko zaduživanje ne ide preko proračuna EU, iza kojeg stoje ujedinjeno sve države članice, nego izvan proračuna. To ne bi bio najsnažniji signal koji EU može dati svjetskoj javnosti i tržištima kapitala, ali ako dvije članice ustraju u svom vetu onda je to jedina alternativna opcija.

EU u tom slučaju ne bi imao pravi sedmogodišnji proračun, nego bi 2021. godinu započeo s kriznim proračunom u kojem Unija smije mjesečno trošiti maksimalno jednu dvanaestinu prošlogodišnjeg proračuna, što bi poremetilo financiranje svih većih programa. U takvom privremenom financiranju Mađarska i Poljska, koje su jedne od najvećih neto korisnica EU fondova, dobivale bi puno manje od obećanih iznosa u slučaju pristanka na prijedlog koji blokiraju. I svejedno bi dobile ono što blokadom žele da se izbriše, a to je mehanizam koji veže povlačenje novca iz EU fondova uz poštivanje vladavine prava. Drugim riječima, te bi dvije zemlje u scenariju o kojem govori Gentiloni bile velike gubitnice. Nešto manje, ali svejedno gubitnice u tom bi scenariju bile i zemlje poput Hrvatske jer bi kohezijski fondovi bili puno manje učinkoviti, a financiranje mnogih velikih projekata ugroženo.

Poljski vicepremijer Jarosław Gowin izjavio je da bi njegova zemlja mogla odustati od veta kad bi europski čelnici na summitu sljedećeg tjedna usvojili izjavu kojom bi se pojasnilo da novi mehanizam povezivanja fondova i vladavine prava “neće biti korišten kako bi se provodio nepravedan pritisak na pojedine zemlje članice u područjima koja nemaju veze s pravilnim korištenjem EU fondova”, rekao je Gowin. No, glasnogovornik poljske vlade ubrzo je na Twitteru pojasnio kako stav Poljske ostaje nepromijenjen, tako da nije sigurno da su Poljaci zaista spremni na kompromis. Premijeri obje zemlje, i Mađarske i Poljske, obećali su jedan drugom da neće uklanjati svoj veto sve dok druga zemlja ima primjedbe i ulaže svoj veto. Mađarski premijer Viktor Orbán jučer je rekao da ga ne zadovoljava Gowinova ideja.

– To rješenje, da se priloži neka izjava poput post-it podsjetnika na komadu papira, za nas ne funkcionira – rekao je Orbán. U jučerašnjem intervjuu za radio Kossuth mađarski premijer razvija tezu da “EU želi uvesti 35 milijuna migranata” i da želi oduzeti Mađarskoj pravo otpora takvoj navodnoj želji.

– Mađari možda nisu mnogobrojni kao Nijemci, ali nećemo se dati prevariti – rekao je Orbán.

“Voli dječake s Tajlanda”

U međuvremenu, skandal oko mađarskog europarlamentarca koji je kršio epidemiološke mjere na gej orgijama u Bruxellesu postaje sve crnji. Zsolt Bayer, jedan od osnivača Orbánove stranke i prijatelj osramoćenog europarlamentarca Józsefa Szájera, izjavio je kako zna da se jedan njegov stranački “brat po oružju” (vjerojatno je mislio na Szájera) dugo godina “borio s groznim demonima” jer mu je priznao da je prikriveni gej i čak “u šali” jednom rekao da voli putovati na Tajland jer se ondje nude maloljetni dječaci! Oporbena političarka Bernadett Szél odmah je prijavila tu izjavu policiji, zatraživši da se istraži jer zvuči kao priznanje kaznenog djela pedofilije.

– To je pedofilija, a Zsolt Bayer je za nju znao 20 godina – rekla je Szél. Bayer se potom ispravio i pravdao da nije govorio o političaru, već o nekom starom prijatelju. No skandal s gej orgijama Józsefa Szájera u Bruxellesu očito još ima potencijal da izvuče razne tajne iz utrobe Orbánove stranke Fidesz.