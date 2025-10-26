Fokus se protivi povećanju minimalne direktorske plaće

Politička stranka Fokus najoštrije se protivi odluci Vlade kojom se od početka 2026. minimalna direktorska plaća povećava 11 posto te smatra da to dodatno opterećuje samozaposlene i male poduzetnike. Oni već sad teško podnose visoke državne namete i birokratske prepreke, istaknuli su u nedjelju iz Fokusa u priopćenju koje potpisuje član predsjedništva Fokusa i zamjenik riječke gradonačelnice Aleksandar Saša Milaković. Prema novim izračunima, minimalna bruto plaća direktora porast će na 1298 eura, a ukupan trošak plaće koji poduzeće mora mjesečno podmiriti iznosit će oko 1512 eura. Riječ je o iznosu koji svaka mala firma mora zaraditi samo da bi platila državi, prije nego što uopće isplati išta sebi ili uloži u poslovanje, stoji u priopćenju.

"Ovo nije mjera koja potiče rast, nego mjera koja ubija inicijativu. Država je ponovno odlučila kazniti one koji žele živjeti od vlastitog rada, a ne iz proračuna. Umjesto da smanji pritiske na gospodarstvo, Vlada diže troškove rada i tjera ljude da zatvaraju svoje male firme", izjavio je Milaković. Fokus je upozorio i da će ta odluka imati ozbiljne posljedice – manje novih poduzeća i samozaposlenih, a više zatvorenih obrta i tvrtki te, posljedično, veći rast cijena usluga jer će poslovanje postati skuplje i neodrživo.

Milaković je ustvrdio da takvim mjerama Vlada guši razvoj startupa, inovacija i poduzetničke energije. "Hrvatska treba biti država koja nagrađuje rad i ideje, a ne država koja birokracijom i porezima kažnjava one koji riskiraju i stvaraju", dodao je.

Stranka Fokus pozvala ja Vladu da "odmah odustane" od povećanja minimalne direktorske plaće te pokrene sveobuhvatnu poreznu reformu koja će rasteretiti rad, smanjiti doprinose i omogućiti fleksibilnije modele samozapošljavanja. "Ako želimo puniji proračun, rješenje nije u većim nametima, nego u većem broju uspješnih poduzetnika. Manje poreza znači više rada, više zapošljavanja i više prihoda za državu. To je smjer kojem Fokus ostaje dosljedan", zaključio je Aleksandar Saša Milaković.