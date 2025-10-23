Ovo je nova minimalna plaća

Hrvatska vlada trebala bi do kraja mjeseca donijeti odluku o minimalnoj bruto plaći u visini od 1050 eura, najavio je u četvrtak u Bruxellesu premijer Andrej Plenković. Plenković je po dolasku na samit EU komentirao pregovore o minimalnim plaćama između sindikata i poslodavaca napomenuvši da po zakonu Vlada mora do kraja listopada donijeti odluku o visini minimalne bruto plaće za sljedeću godinu.
“Nakon vrlo pažljivih razmatranja više prijedloga posebnog povjerenstva, u kojem su profesori, predstavnici sindikata, kao i predstavnici poslodavaca i stručnjaci, Vlada i različita ministarstva donose procjenu koliko bi to moglo biti. Mi smo smatrali da je za iduću godinu primjereno da bruto minimalna plaća bude u iznosu od 1050 eura”, rekao je Plenković.
Podsjetio je kako je u devet godina njegove Vlade Hrvatska sa 61 posto BDP-a po glavi stanovnika došla na 78 posto u odnosu na europski prosjek, dok je BDP po glavi stanovnika narastao s 11.000 na 22.000 eura, a u apsolutnom iznosu sa 47 milijardi na skoro 93,4 milijarde eura, koliko će iznositi krajem godine.
Plenković je ponovio kako je Vladina ambicija da bruto minimalna plaća do kraja trećeg mandata bude na otprilike 1250 eura, dok je danas 970 eura. Istaknuo je da se u proteklih devet godina plaća nije dizala na umjetan način, nego se vodilo računa o cjelini. Plenković kaže da u Hrvatskoj minimalnu plaću prima nešto više od 70.000 ljudi, a Vlada je, kao i svake godine, spremna usvojiti tzv. prateće mjere, odnosno potpore poslodavcima koji isplaćuju minimalne plaće.Veliki zaokret: Njemačka uvodi obavezno kartično plaćanje, gotovina odlazi u povijest?
Da li je opravdan prigovor HUP-a ili ne, vidjet ćemo, no uz ovakvo masovno zapošljavanje u javnim strukturama vjerojatno se neće primijetiti ako otpuste nekog. Uostalom, ako otpušteni neće naći posao ovdje, otići će van. Koga briga što ima sve više onih koji troše, a sve manje onih koji nešto rade i zarađuju, to očito ovu vladu ne zanima... A Plenković se prometnuo u glavnog poticatelja antipoduzetničke klime i u jednog od istaknutih boraca protiv poduzetništva i privatnog sektora. Izjave tipa da su poduzetnici krivi za inflaciju očito su mediji i sindikati dočekali s oduševljenjem, makar nemaju niti malo veze s istinom, ali Plenkoviću to ionako nije bitno... Glavni poticatelj inflacije je EU koja je odštampala gomilu novca i dijelila ga za ništa, a to je tu još Plenković samo dodatno potaknuo enormnim dizanjem plaća u javnim strukturama i masovnim zapošljavanjem. To prebacivanje odgovornosti je nešto čemu su političari vrlo skloni... To što idemo prema Francuskom ili Rumunjskom scenariju očito nema veze, slijedeća vlada će biti u banani i moguće je da nam deficit proračuna probije sve granice. Dignuti rashode proračuna preko 30% dok ti prihodi rastu par % je suludo...