Svjedokinja: Sanadera sam upoznala kao velikog kolekcionara slika

U nastavku ponovljenog suđenja Ivi Sanaderu, HDZ-u i ostalim optuženima u aferi Fimi media, na zagrebačkom Županijskom sudu iskazivalo je nekoliko svjedoka, koji su uglavnom pričali o imovinskim prilikama bivšeg premijera.

Jedna od njih je i Matija Gotovuša, koja je sa suprugom od 1985. do 2000. imala galeriju Amadeo na zagrebačkom Gornjem gradu.

- Ivu Sanadera upoznala sam kao poznatog kolekcionara slika. Na našu galeriju Sanadera je uputio Milan Vuković, a Sanader je znao kupovati slike. No donosio je slike i na uokvirivanje. Sanader je također znao mijenjati slike u našoj galeriji i to tako da bi on nama donio nekoliko svojih slika, a mi smo njemu zauzvrat dali primjerice jednu vrijednu sliku. Slike koje smo dobili od njega mi smo dalje mijenjali ili prodavali. Sanader je u našu galeriju dolazio od 1992. do 2000. - kazala je svjedokinja.

Pojasnila je da su cijene slika prije 30 godina bile znatno niže. - Bukovac, Medović, Babić su prije 30-ak godina imali cijenu u rasponu od 5000 do 15.000 njemačkih DEM. Nakon 2000-ih cijena im je porasla i vrijednost ima je bila od 30.000 do 50.000 eura - kazala je svjedokinja.