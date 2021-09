Filmske scene u Podravini: Ljubavni par se prepustio strastima pa pao u bunar, spasili ih svatovi

Djevojka i mladić, oboje u dobi od 25 godina, umalo su izbjegli ozbiljne ozljede tijekom izljeva nježnosti na jednoj parceli u Đurđevcu, piše Podravski.hr.

Naime, dvojac je u naletu strasti u subotu oko 22 sata završio u bunaru na parceli nedaleko od hotela Picok u Đurđevcu. Djevojka i mladić bili su gosti u svatovima, a nakon nekoliko plesova buknula je ljubavna „kemija“ između njih pa su potražili mjesto na kojem se mogu osamiti.

To su mjesto pronašli na međi praznog privatnog imanja i gradske parcele nedaleko od hotela Picok. No, uz šikaru se nalazi i stari zdenac koji je bio pokriven limenim poklopcem, a zaigrani par je u naletu strasti legao na taj poklopac. On je pod njihovom težinom „popustio“ pa su oboje pali u bunar.

Sreća u nesreći je da njihov pad u bunar dubine četiri metra nije imao tragične posljedice, a na ruku im je išla i činjenica da je na dnu bilo samo 30-ak centimetara vode, piše Podravski.hr.

Nakon pada i nenadanog kupanja djevojka je počela vikom tražiti pomoć, a njezine je povike iz hotelske sobe čuo jedan od gostiju svatova. On je odmah izašao u predvorje hotela, no povika više nije bilo pa nije mogao locirati otkud su dolazili pozivi za pomoć. Ipak, nakon nekoliko minuta ponovno su se čuli povici pa ih je dotični gospodin locirao te ih uz pomoć još dva gosta izvukao iz bunara.

- U međuvremenu smo pozvali i hitnu pomoć, vatrogasce i policiju, a kad su izvučeni iz bunara, djevojka se žalila da je glavom udarila u cigleni dio bunara, dok je mladić rekao da nema nikakvih ozljeda. Hitna je odvezla djevojku u bolnicu na pregled i srećom, prošla je samo s lakšim ozljedama glave te je odmah puštena doma - pričaju nam gosti svatova. Sreća je, dodaju oni, da je sve dobro završilo pa da se sad mogu svi šaliti na račun novopečenih ljubavnika.

- Nakon što smo saznali da je sve dobro prošlo, počeli smo se šaliti i da su naši Romeo i Julija htjeli pomoći mladencima da ožive tradicijski svatovski običaj odlaska na vodu koja se obavezno uzimala iz zdenca, kažu u šali gosti.

No, uzavrele svatovske strasti na zdencu, koje su srećom prošle bez tragedije, pravo su upozorenje i gradskoj upravi da „zatrpa“ bunar kako se ne bi nešto slično ponovilo, piše Podravski.hr.

- Ne završavaju svi padovi u bunar tako sretno kao ovaj pa se nadamo da će mjerodavni reagirati, zaključili su svatovski gosti.