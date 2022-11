Nemaju ni silosa, a umalo su na kukuruzu zaradili 40 milijuna kn: Filipović poništio natječaj

Natječaj za nabavu 75.000 tona merkantilnog kukuruza bit će poništen jer nije normalno da se na natječaj od 230 milijuna kuna javi samo jedan ponuditelj i da je cijena gotovo 30 posto viša od tržišne – kazao je danas ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović.

Svakako će, naglašava, tražiti i očitovanje vodstva Robnih zaliha o tome, dok one koji se bave kukuruzom poziva da se u što većem broju jave na novi javni natječaj koji će biti raspisan.

Upućeni kažu kako se otpočetka znalo kako je teško odjednom naručiti toliku količinu za popunjavanje robnih zaliha, da se trebalo ići na više natječaja, odnosno na više manjih nabava prema onima koji bi taj kukuruz mogli isporučiti, ali ne ispod praga koji podrazumijeva javno savjetovanje. Podsjetimo, riječ je o ponovljenom natječaju za nabavu kukuruza u robne rezerve, s obzirom da se na prvi koji je podrazumijevao 100.000 tona u vrijednosti 230 milijuna kuna (bez PDV-a) nije javio nitko. Tad je kukuruz, prema TISUP-u, koštao 2,47 kuna.

U novom natječaju, koji je završen u prošli petak, za istu se cijenu pak odjednom nabavlja četvrtina kukuruza manje, 75.000 tona, što znači da je država spremna platiti i 3,06 kn/kg, iako neki proizvođači sa sjevera Hrvatske tvrde kako se kukuruz proteklih dana na tržištu mogao nabaviti i za 2,35 kuna. A kao jedini ponuđač na natječaju javlja se Veterinarska stanica Vetam iz Osijeka kojoj su u opisu posla zbrinjavanje pada lutalica, veterinarska skrb za životinje, deratizacija i uništavanje komaraca. Nema informacija da se Vetam ikad bavio veleprodajom žitarica, a odjednom se obvezao nabaviti traženih 75.000 tona kukuruza za 229,5 milijuna kuna bez PDV-a, i to u roku od dva tjedna od potpisivanja ugovora. Prevedeno, na razlici tržišne i prodajne cijene Vetam bi na tom poslu potencijalno mogao zaraditi i 40-ak milijuna kuna, od čega treba odbiti manipulativne troškove. A nemaju ni silosa, koji su prema natječaju, mjesto isporuke.

Domaći ratari, a i stočari, još u vrijeme berbe upozoravali kako bi država zbog smanjenog uroda uslijed suše i globalne nesigurnosti po pitanju stočne hrane, te enormnog izvoza, kakvog u pravilu imamo svake godine, trebala otkupiti dio domaćeg uroda. No umjesto toga, deseci tona su već izašli iz Hrvatske. Iz HPK kažu kako se od seljaka kupovao za 2,35 kn/kg, a u Italiju se izvozio za oko 3 kune.

Ova najnovija afera bila je okidač burne saborske rasprave o prijedlogu Zakona o strateškim robnim zalihama.

- Zašto je kukuruzu tako visoka nabavna cijena kad su ga naši ratari prodavali za 2,30 kuna? Zašto se njima nije omogućilo da ga prodaju po toj većoj cijeni - upitao je Marijan Pavliček (HS), dok je Peđa Grbin (SDP) istaknuo da je posao nabave dobilo trgovačko društvo povezano s HDZ-om tako što je doniralo tu stranku.

- I sad to trgovačko društvo dobiva posao za koji će, na 230 milijuna kuna, zaraditi 25%. Pa je li to normalno?! - zapitao se Grbin, a Željko Lenart (HSS) odmah je izračunao tu zaradu.

- To društvo, kojem nije u poslu trgovanje žitaricama, trebalo bi zaraditi 40 milijuna kuna. Nije mi poznato da je itko od hrvatskih ratara uspio prodati kukuruz za tri kune po kilogramu. Cijena je bila maksimalno 2,30 kuna - reče Lenart. Kako je u saborskoj raspravi sudjelovao i državni tajnik iz Ministarstva gospodarstva Ivo Milatić, Katarina Peović (RF) pitala ga je: "Na čijoj ste vi strani? Čije vi interese branite ako kukuruz košta više od 3 kune?"

- Opet smo zapali u močvari korupcije kad je riječ o robnim rezervama. Događa se da je Ravnateljstvo robnih zaliha odlučilo kupiti 75 tisuća tona kukuruza od tvrtke koja šprica komarce i bavi šinterajem i špricanjem komaraca. Ta veterinarska tvrtka financijer je vladajućih pa onda zbrojite dva i dva, i sve će vam biti jasno koji su to koruptivni putevi. To je lopovluk - poručio je Marin Miletić (Most). Državni tajnik Milatić odbacio je sve oporbene kritike.

- Odbijam primisao da se radi o nekoj aferi. Taj posao neće dobiti netko tko za to nije kvalificiran i nema uvjete propisane natječajem - kazao je Milatić opetovano ponavljajući da je natječaj za kupnju kukuruza napravljen po zakonu i na isti će način biti završen.