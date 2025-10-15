Filipinka na mrežama dijeli običaje o Hrvatima: 'Pričam hrvatski, slušam Olivera, a ljudi su jako topli i susretljivi'

Kad je prije dvije godine napustila Filipine u potrazi za boljim životom, Camille Faith Bequio nije ni slutila da će Hrvatska postati njezin drugi dom. Danas živi u Zagrebu, govori sve bolje hrvatski i s osmijehom priča o tome kako ju je ova zemlja osvojila i kako ona, zauzvrat, pokušava osvojiti Hrvate. Camille dolazi iz Manile, ali kako sama kaže, odrasla je u manjem gradu pa joj se Zagreb čini taman po mjeri. „Navikla sam izlaziti u barove, kafiće, restorane... Živjela sam na sličan način kao i ovdje. Studirala sam engleski i htjela postati učiteljica jezika, zato mi je i sada lakše učiti hrvatski“, ispričala je za HRT.

Danas pohađa tečaj hrvatskog jezika u SUVAG-u, što joj omogućava državna potpora kroz vaučere za obrazovanje. „Prije sam sama plaćala tečaj, a sada mi država pomaže. To mi jako puno znači jer želim naučiti jezik dovoljno dobro da jednog dana i sama mogu poučavati druge strance hrvatskom jeziku“, kaže.

No, Camille ne uči samo u učionici. Hrvatski svakodnevno vježba u razgovorima na tržnici, u trgovini ili s prijateljima. „Hrvati jako cijene moj trud. Kad pokušam govoriti hrvatski, uvijek me bodre i pomognu. To mi puno znači jer je to stvarno drukčije iskustvo od onoga što učim u školi“, priznaje. Na svojim društvenim mrežama Camille dijeli videozapise i objave o hrvatskom načinu života, običajima i hrani. U početku je to činila kako bi Filipincima približila život u Hrvatskoj, no ubrzo su je počeli pratiti i brojni Hrvati. Tako je njezina stranica postala svojevrsni most između dviju kultura, Filipinci upoznaju Hrvatsku, a Hrvati otkrivaju filipinsku tradiciju.

Osim jezika, Camille je osvojila i hrvatska glazba. „Volim Magazin, Psihomodo Pop, Josipu Lisac, Olivera Dragojevića… Nekad slušam i Massima, ali moram priznati da mi starije pjesme više leže“, otkriva. Iako se preselila na drugi kraj svijeta, Camille kaže da se u Hrvatskoj osjeća kao doma. „Nisam se susrela s negativnim komentarima. Ljudi su jako topli i susretljivi. Osjećam suosjećanje, jer mnogi Hrvati razumiju odlazak, i sami su iskusili život izvan domovine“, zaključuje.