Femicid: Od početka godine šest žena ubili su njihovi partneri

Još jedna žena, šesta od početka godine, životom je platila svoj želju da razvrgne bračnu zajednicu. Ovaj put ubijena je 47-godišnjakinja, koju je 14. svibnja kod Umaga, kako se sumnja, ubio njezin 57-godišnji suprug, koji je nakon toga presudio i sebi. Ubojstvo i samoubojstvo je počinjeno iz nelegalnog oružja, a tijelo žene je nađeno vozilu, a muškaraca nekoliko metara dalje od vozila. Policija je obavila očevid, a po neslužbenim informacijama žena je prije nekog vremena napustila 57-godišnjaka. S čim se on očito nije mogao pomiriti pa je po sistemu "Ili si moja ili ničija", ubio i nju i sebe.

Od početka godine, to je četvrti slučaj u kojem je počinitelj ubio ženu pa ubio ili pokušao ubiti sebe. A žene su i dalje žrtve svojih nasilnih partnera iako je je femicid lani inkorporiran u Kazneni zakon, no to očito nije pomoglo. Ni u podizanju svijesti oko toga što je femicid i kako do njega dolazi, ni u sprječavanju počinitelja da ubijaju žene. Prema statistikama MUP-a, lani se u Hrvatskoj dogodilo 37 ubojstva, od čega ih je devet okvalificirano kao femicid, odnosno kao teško ubojstvo ženske osobe, što znači da je tih devet ubojstva bilo posljedica višegodišnjeg zlostavljanja koje nije prepoznato.

Gledano po žrtvama lanjskih 37 ubojstava, 2024. je ubijeno 19 muškaraca i 18 žena, a što se tiče korelacija između žrtvi i počinitelja, pet žena ubili su njihovi partneri, bilo da je riječ o supružnicima, izvanbračnim supružnicima ili bivšim partnerima. Još sedam žena ubijeno je unutar obitelji, a počinitelji su bili roditelji, sinovi ili kćeri, braća ili sestre, punica ili svekar. Šest žena u policijskim statistikama zavedeno je pod ostale žrtve, što znači da policija nije navela korelacije između počinitelja i žrtve. Statistika ubojstava kod muškaraca je bitno drugačija jer je jedan ubijeni muškarac lani bio žrtva životnog partnera, trojicu su ubili roditelji, jednog djeca, jednog brat ili sestra, a čak 13 ih je u policijskim statistikama zavedeno u rubrici ostale žrtve, odnosno bez korelacije s počiniteljem.

Što se tiče femicida, on ne pada s neba već je posljedica dugogodišnjeg nasilja i zlostavljanja svih vrsta. Da je višegodišnje zlostavljanje: psihičko, verbalno i fizičko, koje nije prepoznato, put koji vodi do femicida, godinama upozoravaju brojni stručnjaci. Jedna od njih je i Dunja Bonacci Skenderović, nezavisna konzultantica koja godinama istražuje ono što se u stručnoj literaturi zove intimni partnerski femicid. Rezultat njezinog istraživanja pretvoren je u analizu pod naslovom "Ili si moja ili ničija", u kojoj je pojašnjeno i što je to femicid, i tko ga nad kim i kako čini. Bonacci Skenderović je analizirala podatke u Hrvatskoj od 2016. do 2023., a 2016. joj je bila početna godina jer se tada u izvješćima pravobraniteljice za ravnopravnost spolova počinju spominjati ubojstva žena i problematizirati femicid.

Uglavnom, u istraživanju, koje je objavljeno sredinom prošle godine, pojasnila je da svaki femicid ima tzv. vremensku crtu femicida, a njezina analiza obuhvatila je 56 femicida, odnosno ubojstva žena koja su se dogodila u Hrvatskoj od 2016. do 2023. I u njoj je pojašnjeno da svaki femicid ima svoj obrazac jer mu prethodi uhođenje, prijetnje, prijetnje samoubojstvom.... Vremensku crtu femicida prvi put je u svom radu 2021. spomenula Jane Monckton Smith, objašnjavajući da se femicid ne događa u nekom vakuumu, već da postoje obrasci nasilnog ponašanja koji se mogu pratiti i kojeg je femicid, grubo rečeno, završni dio. Analizirajući femicide u Hrvatskoj, Bonacci Skenderović također je došla do zaključka da svaki femicid ima obrasce ponašanja i da prije njega postoje crvene zastavice poput uhođenja žrtve, prijetnje žrtvi, prijetnje počinitelja da će se ubiti ako ga žrtva ostavi...