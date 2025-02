Federacija BiH zamrznut će cijene 50 namirnica: 'Radimo sniženja i kontrolirat ćemo marže'

Vlada Federacije BiH planira do kraja tjedna donijeti odluku o snižavanju cijena i zadržavanju na toj razini za najmanje 50 prehrambenih proizvoda i tako pokušati utjecati na smanjenje ukupnih troškova života, najavio je u utorak entitetski ministar trgovine Amir Hasičević.

Nakon što su predstavnici vlade i trgovačkih lanaca te potrošačkih udruga u ponedjeljak iza zatvorenih vrata razgovarali o mjerama koje vlasti mogu poduzeti kako bi se zauzdalo divljanje cijena, ministar Hasičević je novinarima u Sarajevu potvrdio kako je načelni dogovor o tome postignut pa samo preostaje definirati katalog proizvoda čije će cijene biti stavljene pod posebni režim.

Ti su pregovori uslijedili nakon što je neformalna skupina građana pozvala na bojkot trgovina po uzoru na akciju kakva je provedena u Hrvatskoj. Podaci entitetskih poreznih uprava pokazali su kako bojkot koji je trebao uslijediti prošlog petka nije imao očekivani učinak jer je trgovinski promet 31. siječnja bio čak nešto veći nego istog dana prethodnog tjedna.

No u vladi Federacije su ipak zaključili kako trebaju reagirati na nezadovoljstvo potrošača stalnim rastom cijena. "Mi smo kao vlada dobili taj signal i pokušavamo odgovoriti. Do petka ćemo 50 osnovnih artikala ne zamrznuti - kako neki kažu sad kad su cijene narasle - nego ih vraćamo, dakle radimo sniženje. Radimo sniženja i kontrolirat ćemo marže", kazao je Hasičević.

U Republici Srpskoj nema najava sličnih mjera no entitetski premijer Radovan Višković izjavio je kako su oni odlučili pojačati inspekcijski nadzor u trgovinama i tako pokušati zaustaviti neopravdani rast cijena. Priznao je kako je već sada jasno da su cijene nekih proizvoda apsurdno visoke ilustrirajući to tvrdnjom kako kiselo vrhnje u dućanima u RS-u košta više nego u Italiji. "Ako na temelju izvještaja koje će nam dostavljati inspekcija to primijetimo onda ćemo, ako treba, kreirati i određene rigoroznije mjere", izjavio je Višković.

No federalni ministar Hasičević priznaje kako su sve to kratkoročne mjere, a trajno rješenje je samo gospodarski rast. "Dugoročno rješenje je porast broja zaposlenih i porast plaća. Imamo slabu kupovnu moć pa smo čitavu potrošnju fokusirali na par artikala, zato što većinu naših plaća trošimo na prehranu", kazao je.

