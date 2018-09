'Fašizam se neće vratiti zbog majice s likom Ducea'

Čim sam izašao iz automobila na ulazu u groblje u Predappiju, rodnom mjestu fašističkog čelnika Benita Mussolinija, u kojem je i pokopan, pokraj mene se zaustavio automobil iz kojeg je izašao oniži stariji muškarac i pitao me jesam li došao zbog Mussolinijeva “mauzoleja”.

Nazvao je mauzolejem obiteljsku kriptu, ali OK, grobnica je zaista velika, na vidnom mjestu do kojeg se dolazi cesticom okruženom zimzelenim raslinjem. Odgovorio sam potvrdno. Došao sam vidjeti Predappio gdje sam posljednji put bio prije više od deset godina. Htio sam se uvjeriti bi li, kako su napisali neki listovi, “Duceov grad zaista mogao nestati”.



“Mauzolej je zatvoren zbog obnove, urušavao se krov, no dođite u suvenirnicu Predappio Tricolore i bit će vam ponuđena čaša našeg dobrog vina. Od kada je mauzolej zatvoren, svima koji dođu ovamo besplatno dajemo čašu vina”, kaže mi Pierluigi Pompignoli. Od 1983. vodi prodavaonicu suvenira u glavnoj ulici Predappija.

Prije desetak godina bilo je više prodavaonica suvenira s Mussolinijevim likom, no sada je ova koja u nazivu ima riječ trobojnica jedina i nije baš posjećena, naprotiv. A prodaje raznorazne predmete s likom Ducea koji je vlasniku, kako piše i na vizitki, “uvijek u srcu”. Boce vina sangiovese, koje je tradicionalno u regiji Romagni, s naljepnicom na kojoj je slika Ducea, njegova poprsja, majice s njegovim likom... Sve zamislivo. Prodaja suvenira s Duceovim likom nije apologija fašizmu, nije zabranjena, ali je sve manje unosna.

“Fašizam se neće vratiti zato što netko nosi majicu s likom Ducea, već iz društveno-političkih razloga”, kaže Pompignoli.

Istina, u toliko godina nisam nikada vidio nekoga kako se šeće ulicama talijanskih gradova u majici na kojoj je Mussolinijeva slika. Majicu ili privjesak za ključeve s Duceovim likom kupuje se kao suvenir, a ne zbog isticanja fašizma. Kupuju se i Cezarova poprsja, no to ne znači da netko želi povratak Rimskog Carstva. A kada smo već spomenuli stari Rim, kažimo i kako tzv. rimski tj. fašistički pozdrav nije starorimski kakvim se htio prikazati u američkim povijesnim spektaklima.

Ima drugo podrijetlo, a fašisti su ga uveli, kaže se, kako bi se izbjeglo rukovanje znojnim rukama. Kaže se da ga je uveo glavni Mussolinijev suradnik Achille Starace, poslije i ministar revolucije u fašističkoj vladi, koji je rukovanje smatrao buržoaskim činom, ali prije svega nehigijenskim. Inače, on je ubijen i obješen za noge zajedno s Duceom.



Taj pozdrav uzdignutom rukom više nije kažnjiv ako je u komemorativne svrhe. Kažnjivi su oni pozdravi koji potiču na nasilje, ali ne ako su komemorativni, odnosno u znak sjećanja na neke ubijene ljude, pa bili one i fašisti, presudio je ove godine vrhovni sud oslobodivši optužbi za apologiju fašizma dvojicu članova desničarske stranke CasaPound. Oni su 2014. u Milanu sudjelovali na komemoraciji koju je organizirala također desničarska stranka Fratelli d’Italia.

Njima je suđeno po zakonu iz 1952. kojim se kažnjava “sudjelovanje u fašističkoj manifestaciji radi ponovnog osnivanja Fašističke stranke koja je zabranjena Ustavom”. Ali kada se na komemoraciji na kojoj uvijek postoji prozivka na koju se odgovara “prisutan” (u Hrvatskoj bi to moglo značiti “spreman”) s uzdignutom rukom, onda to nije kazneno djelo jer “nema nikakvu namjeru ponovnog uspostavljanja fašističkog režima”, drže vrhovni suci.

Dakle, i kada se dolazi na Mussolinijev grob i pozdravi ga se uzdignutom rukom, što čine svi “fašizmonostalgičari”, nije kažnjivo. A pred kriptu obitelji Mussolini “fašizmonostalgičari” dolaze na datum njegova rođenja i smrti. Istina, sve manje, posljednjih godina njih možda stotinjak iz cijele Italije.