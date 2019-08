'Fabriciranjem mailova HDZ-ova strana stvara alibi da me SOA stavi 'na mjere'!'

Mate Radeljić, bivši savjetnik za unutarnju politiku predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović tvrdi da on nije taj koji je u javnost, putem tjednika "Nacional" objavio mailove koje je razmjenjivao s predsjednicom. Naprotiv, kaže da su ti mailovi – izmišljeni.

- Fabricirani su, nikada s predsjednicom nisam imao ovakvu komunikaciju o toj temi (micanje Titove biste). Ne trebam se ja njoj svetiti na takav način, da sam sebi nanosim štetu, pa nisam lud, tvrdi Radeljić. Misli da objava ovih fabriciranih mailova može služiti samo Kolindi Grabar-Kitarović, a njemu sigurno ne. Smatra da se na taj umjetni način predsjednicu želi prikazati i staviti je u funkciju i poziciju žrtve, premda je u ovoj igri žrtva on, drži Radeljić. Smatra kako je on glavna meta, jer u HDZ-u Andreja Plenkovića misle da je on glavni promotor i mozak svih medijskih operacija oko kandidature Miroslava Škore. Istina, Radeljića takvim smatraju i u novinarskim krugovima, no činjenica jest da nije službeno objavljeno, niti rečeno da Radeljić ima takvu ulogu u stožeru i predizbornoj ekipi M. Škore.

Radeljić misle da ga ovakvim podmetanjima smišljeno pokušavaju uplašiti i dovesti u poziciju neizvjesnosti, no pokaže li se da ovdje ima pokušaja da se uključe i tajne službe, te da HDZ-ovoj strani treba fabriciranje alibija da bi se Radeljića stavilo na "mjere", onda će on zatražiti građanski nadzor službi. Inače, nikada nije objavio nikakvu prepisku s predsjednicom, niti će to uraditi, završava Radeljić.