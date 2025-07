Evo što svjetski mediji pišu o Thompsonu dok domaća publika pjeva u jedan glas

Subotnji koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu protekao je u znaku spektakla, masovnog zajedništva i snažnih emocija. Deseci tisuća obožavatelja iz svih dijelova Hrvatske i inozemstva okupili su se kako bi uglas pjevali hitove, mašući zastavama i bakljama u naelektriziranoj atmosferi. Događaj je predstavljao ogroman sigurnosni i organizacijski izazov, uzrokujući prometni kolaps u gradu, a na terenu su bile angažirane tisuće policajaca, uspostavljena je poljska bolnica, dok su, prema izvještajima, snajperisti osiguravali lokaciju. Unatoč gužvama, koncert je protekao bez većih incidenata, potvrdivši status Hipodroma kao mjesta za najveća glazbena okupljanja.

Međutim, dok je domaća publika slavila, vodeće svjetske novinske agencije, poput Reutersa i Associated Pressa (AP), ponudile su znatno drugačiju sliku. U njihovim izvještajima, koji su se proširili globalnim medijima, Thompson je opisan kao "kontroverzni nacionalistički pjevač" i "desničar poznat po percipiranim simpatijama prema hrvatskom pro-nacističkom marionetskom režimu iz Drugog svjetskog rata". Naglasak je stavljen na činjenicu da su mu nastupi zabranjeni u nekoliko europskih zemalja upravo zbog čestog isticanja pronacističkih simbola na njegovim koncertima.

Strani mediji detaljno su izvijestili o procijenjenoj brojci od 450.000 posjetitelja, opisujući koncert kao najveći u povijesti Hrvatske i veliki sigurnosni izazov. Prenijeli su i Thompsonovu poruku s pozornice, u kojoj je pozvao na "jedinstvo" i apelirao na ostatak Europe da se "vrati svojoj tradiciji i kršćanskim korijenima". Također su zabilježili izjave obožavatelja, poput one Ivice iz istočne Hrvatske, koji je izjavio: "Thompson je domoljub. On nikoga ne vrijeđa, on sve voli.", prenosi ABC News.

Ipak, okosnica njihovih članaka bila je povijesna kontroverza. Objašnjavali su međunarodnoj publici kako se pjevača optužuje za koketiranje s ideologijom i ikonografijom ustaškog režima, čije su vođe, kako navode, neki hrvatski nacionalisti smatrali osnivačima države unatoč zabilježenim zločinima. U tom kontekstu spomenuli su i Thompsonovu obranu, u kojoj on tvrdi da njegove pjesme slave isključivo pobjedu u Domovinskom ratu, neovisnost, ljubav prema Bogu, obitelji i domovini.

Svjetski mediji nisu propustili zabilježiti ni kritičke glasove. Posebno je istaknuta objava bivše premijerke Jadranke Kosor, koja je kritizirala kako su "država i grad stavljeni u službu jednog čovjeka". Strani dopisnici, izvijestili su i da je uoči koncerta u Zagrebu snimljeno nekoliko obožavatelja kako koriste ustaški pozdrav, unatoč tome što su organizatori strogo zabranili isticanje bilo kakvih simbola koji potiču na mržnju.