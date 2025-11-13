Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 69
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
PODACI ZA 2024. GODINU

Evo koliko građana Hrvatske se smatra siromašnima: Udio puno manji nego 2015., ali i dalje iznad prosjeka EU

Foto: Pixabay
VL
Autor
Vecernji.hr
13.11.2025.
u 10:20

Najmanji udio onih koji se smatraju siromašnima zabilježen je u Nizozemskoj i Njemačkoj

Prema podacima za 2024. godinu, 19,8 posto građana Hrvatske subjektivno se doživljava siromašnima. Time Hrvatska premašuje prosjek Europske unije, koji iznosi 17,4 posto, ali je istovremeno znatno niža od udjela zabilježenog u prethodnim godinama. Primjerice, prije deset godina, 2015. godine, više od polovice Hrvata, točnije 54,4 posto, smatralo se siromašnima. Od tada je taj udio stalno opadao, pa je 2024. godine zabilježen najniži postotak do sada. Najviše građana koji se osjećaju siromašnima bilježi se u Grčkoj (66,8 %), slijede Bugarska (37,4 %) i Slovačka (28,7 %).

Infografika: Koliko se Hrvata smatra siromašnima
Foto: Marko Picek/PIXSELL

S druge strane, najmanji udio onih koji se smatraju siromašnima zabilježen je u Nizozemskoj i Njemačkoj, gdje ih ima tek 7,3 posto. Prema podacima DZS-a, prag rizika od siromaštva u 2024. iznosio je za jednočlano kućanstvo 7.407 eura godišnje, dok je za kućanstvo s dvije odrasle osobe i dvoje djece mlađe od 14 godina prag iznosio 15.554 eura. Osobe u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti činile su 21,7 posto, dok je udio onih u teškoj materijalnoj i socijalnoj deprivaciji iznosio dva posto.
Ključne riječi
EU statistika građani infografika Hrvati siromaštvo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja