Izvoz ruske nafte morskim putem pada od uvođenja američkih sankcija

Ruske pošiljke sirove nafte morskim putem naglo su pale početkom studenog, što je najveći tjedni pad od siječnja 2024., izvijestio je Bloomberg. Pad dolazi nakon odluke Washingtona od 22. listopada o uvođenju blokirajućih sankcija Rosnjeftu i Lukoilu, dvjema najvećim ruskim naftnim tvrtkama, zamrzavajući njihovu imovinu sa sjedištem u SAD-u i prijeteći sekundarnim sankcijama protiv stranih subjekata koji trguju s njima.
Prosječni četverotjedni promet iz ruskih luka navodno je pao na 3,58 milijuna barela dnevno od 2. studenog - što je 190.000 barela manje u odnosu na razdoblje do 26. listopada - što je najveći pad u 22 mjeseca.
