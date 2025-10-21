Europska zemlja spremna poslati trupe u Ukrajinu u jednom slučaju: 'Putin nas smatra neprijateljem broj jedan'

Ujedinjeno Kraljevstvo priprema se za značajno financijsko ulaganje, "znatno više" od 100 milijuna funti, kako bi osiguralo moguće raspoređivanje britanskih snaga u Ukrajinu u slučaju mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine, izjavio je ministar obrane John Healey. Ovaj potez dolazi kao dio plana za pridruživanje multinacionalnim snagama koje bi osiguravale ukrajinske granice, zračni prostor i more, te pružale obuku ukrajinskim trupama ako američki predsjednik Donald Trump posreduje u prekidu vatre između Moskve i Kijeva.

Healey je, govoreći na predavanju u Mansion Houseu u Londonu, naglasio da Velika Britanija već ubrzava financiranje i povećava razinu spremnosti svojih oružanih snaga za potencijalnu misiju. "Dok predsjednik Trump predvodi poticanje mira u Europi, mi smo spremni voditi rad na njegovom dugoročnom osiguranju", rekao je ministar. Dodao je da se dio predviđenih sredstava već troši na pripreme. Ministar obrane upozorio je na "novo doba prijetnji", ističući da rizik od šireg sukoba u Europi nije bio ovako visok od kraja Drugog svjetskog rata. U tom kontekstu, Velika Britanija i Francuska predvode koaliciju od više od 30 zemalja u formiranju "Multinacionalnih snaga Ukrajina", čiji je cilj osigurati sigurnost Ukrajine u slučaju prekida neprijateljstava, javlja Sky News.

Healey je pohvalio dosadašnju britansku podršku Ukrajini, uključujući rekordnih 4,5 milijardi funti pomoći u ovoj godini, te naglasio ulogu Ujedinjenog Kraljevstva kao supredsjedatelja međunarodne skupine zemalja koje pružaju vojnu i financijsku pomoć Kijevu. "Zato predsjednik Zelenski naziva Ujedinjeno Kraljevstvo svojim najbližim saveznikom, a Vladimir Putin nas svrstava na prvo mjesto svojih neprijatelja", izjavio je Healey.