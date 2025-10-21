Upozorenje glavnog ruskog obavještajca: Svijet je suočen s najkrhkijim sigurnosnim trenutkom od Drugog svjetskog rata

Svijet se suočava s najkrhkijim sigurnosnim trenutkom od Drugog svjetskog rata i potrebna je spremnost na kompromis kako bi se izbjegao novi globalni sukob, citirala je ruska agencija RIA u utorak izjavu Sergeja Nariškina, šefa ruske obavještajne službe SVR. "Svijet sada proživljava najkrhkiji trenutak za međunarodnu sigurnost od Drugog svjetskog rata, naime razdoblje kvalitativne transformacije globalnog poretka", citirala je RIA Nariškina.

Nariškin je rekao da se vodi "žestoka borba" između najvećih globalnih i regionalnih središta moći kako bi se definirala pravila budućeg svjetskog poretka. "Naš zajednički, a možda i glavni zadatak jest osigurati da prilagodba novoj stvarnosti prođe bez velikog rata, kao što se događalo u prethodnim povijesnim fazama", kazao je Nariškin.

Također je ponovio standardnu ​​stajalište Kremlja da administracija predsjednika Volodimira Zelenskog ometa mirovni proces u Ukrajini.

Novi ruski napad na ukrajinsku pograničnu regiju Černihiv u ponedjeljak uzrokovao je nestanak struje na dijelovima teritorija na sjeveru zemlje. Lokalna elektroenergetska tvrtka Černihivoblenergo priopćila je da je posljednji napad ciljao energetsko postrojenje, ali nije navela koje.

Jurij Fomičev, gradonačelnik Slavutiča, koji se nalazi 45 km zapadno od elektrane Černobil u Kijevskoj regiji, rekao je na Telegramu da je dio grada ostao bez struje u incidentu. Hitne službe rade na obnavljanju opskrbe strujom.

Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješća o napadu, a nije bilo ni komentara iz Rusije.

Ruski napadi dronovima i raketama posljednjih tjedana usredotočili su se na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu i plinski sektor dok se približava zima usred rata koji traje više od tri i pol godine. Napadi na Kijev i druge dijelove zemlje ranije ovog mjeseca ostavili su bez struje više od milijun ljudi.

Ruski napadi ovog mjeseca prisilili su Ukrajinu da obustavi aktivnosti u nekoliko velikih plinskih postrojenja, tako je da je Kijevu potreban veći uvoz. Predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je u ponedjeljak da bi Ukrajina ove zime mogla uvesti plin u vrijednosti od oko 2 milijarde dolara iz Europe, Sjedinjenih Država i Azerbajdžana.

Premijerka Julija Sviridenko u ponedjeljak je s članovima parlamenta razgovarala o otpornosti ukrajinskog energetskog sustava u sklopu novog tijela posvećenog koordinaciji rada između parlamenta, ureda predsjednika i vlade.

Ukrajina je također pokrenula napade na ruske energetske ciljeve, uključujući najmanje 58 napada na ključna mjesta od početka kolovoza.