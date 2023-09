Prijeti nestašica: Ovih pet namirnica su ugrožene, jedna bi mogla posebno zabrinuti

Sigurnost opskrbe hranom Svjetska banka definira kao stanje u kojem “svi ljudi u svakom trenutku imaju fizički i ekonomski pristup dostatnim količinama sigurne i nutricionistički bogate hrane koja ispunjava njihove prehrambene potrebe i ukuse za zdrav i aktivan život.” Prijetnje toj potrebi posljednjih su godina sve učestalije, pa se sve češće piše i govori o potencijalnim nestašicama određenih namirnica, piše portal Eat This, a prenosi N1 .

Još nije nastupilo izvanredno stanje, ali već polako nastupa globalna kriza. Do značajnijih nestašica moglo bi doći iduće godine. Ovih pet namirnica trenutno su najugroženije.

1. Riža

Očekuje se da bi do nestašice riže moglo doći već krajem ove godine. Svjetske zalihe opustošila je invazija na Ukrajinu, a ekstremni vremenski uvjeti dodatno su ugrozili njezinu proizvodnju, posebno u Kini i Pakistanu. Riži prijeti i fenomen El Niño koji izaziva netipično zagrijavanje površine vode na istočnom Pacifiku, a koji se ponovno pojavio ovog ljeta i izazvao još ekstremnije vremenske uvjete. Indija je već u srpnju objavila kako će zaustaviti izvoz bijele riže kako bi zaštitila vlastite zalihe. Osim toga riža je u nekim dijelovima svijeta već postigla rekordne razine otkupnih cijena.

2. Tjestenina

Problem s tjesteninom u Italiji doveo je do kriznih sastanaka Vlade već u svibnju. Zaključeno je da je problem nastao zbog povećanih cijena sastojaka poput žita, ali i većih troškova pakiranja te logistike. Zato su rast cijena osjetili potrošači, a ponegdje je cijena narasla i do 50 posto. No cijena žita počela je padati pa se očekuje kako će uskoro nastati malo olakšanje, te da će cijena tjestenine početi padati. No za to će biti potrebno neko vrijeme.

3. Čokolada

Kakao je postao toliko tražen da su nedavno cijene čokolade u New Yorku dosegle najviše cijene u posljednjih 12 godina, a ponegdje su nadmašile te granice, npr. u Londonu. Kakao je iznimno ovisan o gnojivu, pa je problem s opskrbom ovom namirnicom izazvan ruskom invazijom na Ukrajinu. Klimatske promjene dodatno su pogoršale situaciju, suše od lani utjecale su na žetvu, a El Niño dodatno prijeti. Istovremena nestašica šećera izazvana lošim vremenom i smanjenim izvozom iz Indije ne pomažu problemu s potencijalnom nestašicom čokolade.

4. Losos

Ribari u Kaliforniji i na Aljasci primijetili su značajan pad u populacijama lososa tijekom prošle godine, što se pogotovo odnosi na kraljevskog lososa, jednu od najvećih i najzdravijih vrsta te ribe. Vjeruje se da je uzrok u zagrijavanju voda zbog klimatskih promjena, suše u Kaliforniji, ali i zbog pretjeranog izlova ribe, onečišćenja i bolesti. Trenutno je na snazi zabrana rekreativnog izlova.

5. Brašno

Cijena brašna porasla je za 8,5 posto u odnosu na prošlu godinu, a analitičari predviđaju kako će Amerikanci i sljedeće godine trpjeti posljedice nestašica brašna. To bi moglo stvoriti dodatne probleme s nestašicama drugih vrsta hrane, poput kruha, keksi i ostalih pekarskih proizvoda. Do problemima s brašnom došlo je zbog suša koje su ugrozile uzgoj žita za proizvodnju.

