Europska unija napokon se počela ponašati kao geopolitički akter

Nije li to neobično: "jadna", "slaba" i "nemoćna" Europa, predvođena svojim "nesposobnim" i "izgubljenim" vodstvom – kako Europsku uniju i njezine lidere danomice naziva i proziva armija internetskih hejtera i trolova – uspjela je u samo mjesec dana donijeti čak četiri velike i važne strateške odluke, čiju je geopolitičku i geoekonomsku dalekosežnost nemoguće precijeniti u sadašnjem geopolitičkom trenutku. Unija je, podsjetimo, na samom koncu prošle godine najprije osigurala financiranje Ukrajine, jasno pokazavši da je sposobna strateški djelovati bez Sjedinjenih Država, koje su u drugom mandatu Donalda Trumpa okrenule leđa Ukrajini.