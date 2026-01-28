Naši Portali
VAŽNE STRATEŠKE ODLUKE

Europska unija napokon se počela ponašati kao geopolitički akter

Europska unija
YVES HERMAN/REUTERS
Autor
Denis Romac
28.01.2026.
u 08:23

U nedostatku tvrde moći, Unija je izvrsno iskoristila svoje najjače oružje: svoje moćno tržište, o kojem ovisi i Trumpova Amerika, kao i svoj normativni okvir, koji predviđa mogućnost aktivacije "trgovinske bazuke" i uzvratnih carina u takvim situacijama

Nije li to neobično: "jadna", "slaba" i "nemoćna" Europa, predvođena svojim "nesposobnim" i "izgubljenim" vodstvom – kako Europsku uniju i njezine lidere danomice naziva i proziva armija internetskih hejtera i trolova – uspjela je u samo mjesec dana donijeti čak četiri velike i važne strateške odluke, čiju je geopolitičku i geoekonomsku dalekosežnost nemoguće precijeniti u sadašnjem geopolitičkom trenutku. Unija je, podsjetimo, na samom koncu prošle godine najprije osigurala financiranje Ukrajine, jasno pokazavši da je sposobna strateški djelovati bez Sjedinjenih Država, koje su u drugom mandatu Donalda Trumpa okrenule leđa Ukrajini.

Ključne riječi
Europa Europska unija

