EU projekt vrijedan 5,1 milijun eura pod povećalom zbog motiva – 'kokica'

Nakon što su objavljeni pobjednici na javnom natječaju za uređenje Dravske park-šume u sklopu 5,1 milijuna eura vrijednog EU projekta InterACT Green, pojavile su u javnosti sumnje da su dijelovi izabranog rada slični nekim postojećim umjetničkim djelima švedskog umjetnika u obliku "kokica", pa bi cijeli projekt, pribojavaju se, mogao prerasti u međunarodnu blamažu i uskraćivanje europskih sredstava. No, u Gradu kažu da je sve transparentno i po zakonu.

Grad Varaždin je u sklopu projekta kao naručitelj i investitor prijavio uređenje dijelova Dravskog parka, jednog od najvažnijih zelenih prostora grada površine oko 33.000 četvornih metara, na temelju urbanističko-krajobrazno-arhitektonskog i likovnog natječaja. Stiglo je deset radova, a prvu nagradu osvojio je tim čije rješenje, prema mišljenju ocjenjivačkog suda, cjelovito sagledava Dravsku park šumu i predlaže "autentično uređenje koje na suvremen i održiv način povezuje prirodu, arhitekturu, umjetnost i javni prostor".

– Drava je godinama predstavljala prijetnju Varaždinu i plavila grad, zbog čega su se Varaždinci od nje udaljavali i zazirali od rijeke. Tek izgradnjom hidroelektrana, koje su ukrotile rijeku, grad se postupno počeo približavati Dravi. Upravo zato bila mi je velika želja prijaviti ovaj projekt na Europsku urbanu inicijativu, u sklopu koje je Varaždin, kao jedini grad iz Hrvatske odabran među 14 europskih gradova te je osigurao 5,1 milijun eura bespovratnih sredstava. Od toga je 2,2 milijuna eura namijenjeno ovoj investiciji – rekao je na predstavljanju radova gradonačelnik Neven Bosilj (SDP) i dodao da će predstavljena rješenja omogućiti da Varaždin ponovno počne živjeti uz Dravu. Predsjednik ocjenjivačkog suda Roman Šilje naglasio je da je natječajni zadatak bio izrazito složen jer je tražio suradnju više struka, od dizajna, arhitekture i samih umjetničkih intervencija.

– Dobili smo vrlo uspješno rješenje koje će biti relevantno ne samo za područje grada Varaždina, nego i atrakcija i za šire područje cijele Hrvatske i okolnih zemalja – istaknuo je Šilje. No, nezadovoljni su ostali neki umjetnici koji tvrde da je natječaj raspisan tako da se oni samostalno nisu mogli javiti jer je povezao arhitektonsku i umjetničku struku. Osim toga, u radovima se, tvrde, koristila umjetna inteligencija na temelju skulptura koje je netko već izradio, pa postoji, misle, mogućnost žalbe i povlačenja europskog novca. Samo za skulpture u sklopu natječaja izdvojit će se oko 500.000 eura. I autori nagrađenog rješenja i ocjenjivački sud opovrgavaju da se radi o plagijatu. Skulpture, ističu, nisu generirane umjetnom inteligencijom i ne predstavljaju uvećanje ni reprezentaciju bilo kakvog konkretnog predmeta.

Navodna sličnost s motivom "kokice" pojavljuje se, naveli su, samo u nekim ilustrativnim vizualizacijama. Ocjenjivački sud pak ističe da je danas pomoću online pretraživača "lako naći puno srodnih radova, što ne znači da je netko nekog kopirao". U sivoj boji betona, s višebojnim kolorističkim elementima, mahovinom i bršljanom, naslagama lišća i organskih ostataka, te skulpture će se, napominje, u konačnici bitno razlikovati od primjera s kojima se uspoređuju. U Gradu nam kažu da nemaju nikakvu nadležnost ni odgovornost po pitanju autorskih prava. Službeno kažu da se cijeli proces provodi potpuno transparentno, u skladu sa svim zakonskim propisima uz uključivanje zainteresirane javnosti, a neslužbeno da iza pokušaja da se poništi EU natječaj stoje nezadovoljni lokalni umjetnici.