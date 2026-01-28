Trumpova armada je pred vratima: na nišanu je samo jedan - najviši cilj

Trumpova armada pred vratima je Irana. Eskalacija na Bliskom istoku ulazi u fazu u kojoj se brišu granice između prijetnje, psihološkog rata i stvarne pripreme za frontalni sukob. Američko vojno gomilanje, namjerno nejasna, ali agresivna retorika Donalda Trumpa te curenje informacija o mogućim atentatima na vrh iranskog režima stvaraju atmosferu u kojoj više ne postoji „kontrolirana kriza“. U toj konstelaciji, Iran se ne promatra samo kao država protivnik, već kao sustav koji se želi paralizirati ili srušiti, dok Hezbollah sve otvorenije poručuje da bi takav scenarij automatski značio regionalni rat. Dolazak jurišne skupine nosača zrakoplova USS Abraham Lincoln u blizinu Irana dramatično povećava američku vojnu moć u regiji i šalje poruku da Washington razmatra opcije koje nadilaze diplomatski pritisak. Trumpovo inzistiranje da Iranci „žele dogovor“, uz istodobno odbijanje da isključi vojnu intervenciju, dio je strategije strateške dvosmislenosti čiji je cilj prisiliti Teheran na ustupke pod prijetnjom sile. No takva taktika nosi visok rizik pogrešne procjene, osobito u regiji u kojoj savezništva funkcioniraju po logici lančane reakcije.