Ukrajinski šef diplomacije: Zelenski je spreman sastati se s Putinom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski spreman je izravno pregovarati o osjetljivim pitanjima s čelnikom Kremlja Vladimirom Putinom kao dio napora za okončanje rata s Rusijom, prema riječima ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andrija Sibihe. Najosjetljivija pitanja u potrazi za mirovnim rješenjem tek trebaju biti riješena, rekao je Sibiha u intervjuu za ukrajinski portal Jewropejska Pravda. To uključuje teritorijalna pitanja i nuklearnu elektranu Zaporižje koju je okupirala Rusija. Zelenski je spreman sastati se s Putinom kako bi riješio ta pitanja, rekao je Sibiha.

Rusija traži teritorijalne ustupke od Ukrajine kao uvjet za prekid vatre, posebno povlačenje ukrajinskih snaga iz Donjecke i Luganske regije. Elektranu Zaporižje, najveću nuklearnu elektranu u Europi, okupiraju ruske trupe od ožujka 2022., nedugo nakon početka rata.

Zelenski je u prošlosti više puta pozivao na sastanak s ruskim predsjednikom, no Moskva nije iskazivala spremnost na sastanak dva čelnika. Tijekom vikenda, pregovarači iz Ukrajine i Rusije prvi put nakon nekoliko mjeseci održali su izravne razgovore u Ujedinjenim Arapskim Emiratima uz posredovanje Sjedinjenih Država. Razgovori bi se trebali nastaviti u nedjelju u Abu Dhabiju.