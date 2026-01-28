Naši Portali
ŽELI OKONČANJE RATA

Ukrajinski šef diplomacije: Zelenski je spreman sastati se s Putinom

FILE PHOTO: Ukraine's President Zelenskiy waits to welcome Cyprus' President Christodoulides in Kyiv
Foto: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS
1/3
VL
Autor
Hina
28.01.2026.
u 06:29

Zelenski je u prošlosti više puta pozivao na sastanak s ruskim predsjednikom, no Moskva nije iskazivala spremnost na sastanak dva čelnika

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski spreman je izravno pregovarati o osjetljivim pitanjima s čelnikom Kremlja Vladimirom Putinom kao dio napora za okončanje rata s Rusijom, prema riječima ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andrija Sibihe. Najosjetljivija pitanja u potrazi za mirovnim rješenjem tek trebaju biti riješena, rekao je Sibiha u intervjuu za ukrajinski portal Jewropejska Pravda. To uključuje teritorijalna pitanja i nuklearnu elektranu Zaporižje koju je okupirala Rusija. Zelenski je spreman sastati se s Putinom kako bi riješio ta pitanja, rekao je Sibiha.

Rusija traži teritorijalne ustupke od Ukrajine kao uvjet za prekid vatre, posebno povlačenje ukrajinskih snaga iz Donjecke i Luganske regije. Elektranu Zaporižje, najveću nuklearnu elektranu u Europi, okupiraju ruske trupe od ožujka 2022., nedugo nakon početka rata.

Zelenski je u prošlosti više puta pozivao na sastanak s ruskim predsjednikom, no Moskva nije iskazivala spremnost na sastanak dva čelnika. Tijekom vikenda, pregovarači iz Ukrajine i Rusije prvi put nakon nekoliko mjeseci održali su izravne razgovore u Ujedinjenim Arapskim Emiratima uz posredovanje Sjedinjenih Država. Razgovori bi se trebali nastaviti u nedjelju u Abu Dhabiju.
Volodimir Zelenski

ST
StožerniGeneral50
06:41 28.01.2026.

Nitko normalan u 21 stoljeću ne može podržavati vojnu agresiju jedne države na drugu. Svi navodni razlozi koji to pokušavaju opravdati su besmisleni, kad se uzme u obzir koliko je ta agresija prouzrokovala, smrti, sakaćenja, boli, patnje, suza, krvi, trauma, užasa i da ne nabrajam dalje. Onaj tko podržava rusku agresiju na Ukrajinu je, ili bolestan čovjek, ili ozbiljno intelektualno, moralno i emocionalno oštećeno biće. Osoba koja ima imalo ljudskosti i empatije, nikako ne može podržati ovakvo divljaštvo.

