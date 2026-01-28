Naši Portali
PRIPREMA ZA NAJGORE

Upozorenje iz članice NATO-a: Rusija bi nas mogla napasti u sljedeće dvije do tri godine

Urban warfare training by German army Bundeswehr at Berlin's subway station Jungfernheide
Foto: CHRISTIAN MANG/REUTERS
Autor
Dora Taslak
28.01.2026.
u 07:11

Određene vojne mjere u Njemačkoj mogu se aktivirati samo ako dvije trećine parlamenta odobre proglašenje "stanja napetosti“ ili "stanja nacionalne obrane“

Rusija bi mogla napasti zemlje NATO-a u sljedeće dvije do tri godine, a Njemačka bi tada bila u središtu sukoba, upozorio je general-pukovnik Gerald Funke, načelnik Zapovjedništva za potporu Bundeswehra. U najgorem scenariju, kako je opisao, logistika bi bila jedan od glavnih izazova. Naime, deseci tisuća savezničkih vojnika morali bi se premjestiti do linija dodira u uvjetima u kojima bi glavne cestovne i željezničke pravce mogli oštetiti ruski sabotažni akti, kibernetički napadi ili raketni udari. "Važno je da Njemačku zadržimo kao logističko središte i da opskrbne linije što dulje moguće održavamo što glađima, što znači da ako jedna ruta otkaže, imamo mogućnost koristiti druge", rekao je za The Times.

Drugi potencijalni problem u sukobu bio bi velik broj ranjenih, s obzirom na to da Bundeswehr raspolaže s pet bolnica s ukupno 1800 kreveta. To bi se, naime, moglo brzo preopteretiti. Kako bi se pripremili, Zapovjedništvo za potporu i Savezno ministarstvo zdravstva podijelili su civilnu bolničku mrežu u četiri sektora koji se u krizi mogu rezervirati za ranjenike. "Dok sam u Afganistanu imao nažalost visok, ali još uvijek upravljiv broj ranjenih, sada moram planirati mogućnost tisuću ranjenih pripadnika dnevno. Što više gledate u to, to postaje složenije i teže zamislivo.“

Još jedan izazov, prema Funkeu, predstavlja pravni okvir Njemačke. Određene vojne mjere mogu se aktivirati samo ako dvije trećine parlamenta odobre proglašenje "stanja napetosti“ ili "stanja nacionalne obrane“. Funke je upozorio da bi to moglo biti komplicirano s obzirom na to da više od trećine parlamentarnih mjesta drže radikalno lijeve i Rusiji prijateljske krajnje desne stranke.

Prema mišljenju dijela analitičara, Njemačkoj bi moglo trebati previše vremena za prijelaz iz mirnodopskog u krizno stanje. Funke ističe kako je stroga podjela između mira i rata zastarjelo nasljeđe 20. stoljeća, izazvano razmjerima modernog hibridnog ratovanja, prenosi Ukrainska Pravda
Slovenija poslala dvojicu časnika na Grenland
NATO Gerald Funke Rusija Njemačka

SI
sisavac
08:08 28.01.2026.

rusija u ni jednoj strategiji nema scenarij napada na eu. ne govorimo o nato-u, jer je tu amerika iza, koja jako dobro zna da u slučaju direktne konfrontacije sa rusijom bi bila meta ruskih raketa, dovoljno da jedna padne na new york i burza kolabira, što znači i trenutni slom amerike jer je jasno da će razaranja biti takva da indekse neće nositi klađenje na ai, nego gruba realnost preživljavanja. eu je patuljak u vojnom smislu, par iskompleksiranih državica tipa estonije, poljske. nije mi jasno zašto nema pametnih eu ljudi da zajedno dignu glas protiv ove ludosti, militarizacije, znamo da je u pozadini pokušaj stvaranja dojma rasta gospodarstva, ono, vojna industrija, odmah burze rastu.. samo ta industrija ne proizvodi robu široke potrošnje. sa tenkom od 25 mil eura nećeš orati zemlju i povećati proizvodnju mlijeka... eu je ušla u spiralu propasti. i naravno, slavaukrajini, 90 mlrd za njih, to će spasiti eu.. rus u međuvremenu traži radnike u indiji, s koreji, kini, istjeruje srednjeazijske migrante..

NA
NANO
07:23 28.01.2026.

Šta bi se dogodilo kad bi NATO istjerao Ruse iz Ukraine, MIR u Ukraini i Europi i svjetu kao kod nas nakon Oluje. Diplomatska mudrovanja ne pomažu, sjetimo se kod nas isto nisu pomogla.

