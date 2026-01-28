Što ako ste već platili dopunsko za cijelu godinu?

Građani koji su krajem prošle godine unaprijed uplatili godišnju policu dopunskog zdravstvenog osiguranja po tada važećoj cijeni sada su dovedeni u neizvjesnu situaciju. Iako su smatrali da su time u cijelosti podmirili obveze za 2026. godinu, početkom siječnja iz HZZO-a su usmeno obaviješteni da će morati nadoknaditi razliku zbog povećanja cijene police.

Dok iz Zavoda tvrde da je takva praksa u skladu sa zakonom, Hrvatska udruga za zaštitu potrošača upozorava da se radi o nezakonitom postupanju te poziva Državni inspektorat da reagira, prenosi N1. Predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Ana Knežević oštro kritizira zahtjev za dodatnom naplatom, ocjenjujući ga sramotnim i pravno neutemeljenim. Ističe kako se Udruga svakodnevno susreće s pritužbama građana koji su se našli u istoj situaciji.

Građanima savjetuju da ulože prigovor, iako nisu zaprimili službeno pisano rješenje. Prema njezinim riječima, ne postoji pravna osnova za naknadnu naplatu razlike jer se cijena koja je ponuđena i u cijelosti plaćena ne može retroaktivno mijenjati. Dodaje kako je zabrinjavajuće da institucija poput HZZO-a, koja poskupljenje opravdava rastom troškova, pokazuje takvu razinu neozbiljnosti, uspoređujući situaciju s praksama u bankarskom sektoru vezanim uz takozvane besplatne pakete usluga.

Iz Udruge preporučuju da građani u prigovorima navedu datum kada su usmeno obaviješteni o obvezi nadoplate te da se na tu odluku žale kao da su zaprimili pisano rješenje. U slučaju negativnog odgovora, savjetuju prijavu Državnom inspektoratu. Knežević smatra da je broj pogođenih građana zasigurno velik.

Iz HZZO-a potvrđuju da provode navedenu praksu te navode kako je ona pravno opravdana. Podsjećaju da je Upravno vijeće krajem prosinca donijelo odluku o povećanju cijene police dopunskog osiguranja na 180 eura godišnje, odnosno 15 eura mjesečno.

Osiguranicima je, kako navode, omogućeno da do kraja siječnja raskinu ugovor bez dodatnih troškova ili otkaznih rokova, čime smatraju da su ispunili sve svoje obveze. Prema njihovom tumačenju, novi opći uvjeti primjenjuju se na sve postojeće i novosklope ugovore, a nova cijena vrijedi od 1. veljače 2026. godine.

To znači da su svi osiguranici obvezni podmiriti razliku u cijeni od tog datuma do sljedećeg mjesečnog dospijeća, uključujući i one koji su već unaprijed uplatili puni godišnji iznos. Iz Zavoda navode da ne raspolažu podacima o broju građana koji su obuhvaćeni dodatnom naplatom. Prije povećanja, mjesečna cijena police iznosila je 9,29 eura, odnosno oko 111,5 eura godišnje. Nova cijena od 15 eura mjesečno predstavlja rast od približno 62 posto.