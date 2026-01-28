Naši Portali
NOVI INCIDENT

FOTO Muškarac poprskao zastupnicu nepoznatom tekućinom: 'Preživjela sam rat, preživjet ću i ovo'

Ilhan Omar
Foto: REUTERS
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
28.01.2026.
u 06:58

Glasnogovornik policije Minneapolisa, Trevor Folke, potvrdio je da je osumnjičenik uhićen i priveden

Tijekom sjednice u gradskoj vijećnici u Minneapolisu u utorak navečer, nepoznati muškarac napao je demokratsku zastupnicu Ilhan Omar (44). Incident se dogodio tek nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump najavio moguće smanjenje intenziteta stroge imigracijske politike u Minnesoti, koja je prethodno izazvala nemire i smrt dvojice prosvjednika. Napadač je političarku somalskog podrijetla poprskao nepoznatom tekućinom intenzivnog mirisa koristeći špricu, no zaštitari su ga brzo svladali, prenosi CNN.

Glasnogovornik policije Minneapolisa, Trevor Folke, potvrdio je da je osumnjičenik uhićen i priveden. Iako su je kolege nagovarale da prekine izlaganje i potraži liječničku pomoć, Omar je to odbila te se odlučno vratila za govornicu.

"Preživjela sam rat, preživjet ću i ove pokušaje zastrašivanja", poručila je Omar, koja je iz rodne Somalije emigrirala u SAD sredinom devedesetih bježeći od ratnih sukoba. Kao prva Somalijka i jedna od prvih muslimanki u američkom Kongresu, Omar je već dugo izložena prijetnjama smrću zbog svojih političkih stavova. Često se nalazi na meti verbalnih napada predsjednika Trumpa i njegovih pristaša, pri čemu je Trump više puta javno zagovarao njezino uhićenje i deportaciju te zahtijevao istragu njezina financijskog poslovanja.
SAD Minneapolis Ilhan Omar

