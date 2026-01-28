VIDEO Dio Zagreba u potpunom mraku: Nestalo struje, ne rade ni pojedini semafori. Oglasili se iz HEP-a

Građani su nam javili da je dio Savice te Folnegovićevo naselje danas ostalo bez električne energije. Prema dojavama čitatelja, prekid opskrbe strujom zahvatio je veći dio naselja, a stanari navode kako nemaju informacije kada bi kvar mogao biti otklonjen.

Osim toga, građani upozoravaju da pojedini semafori na Držićevoj aveniji trenutačno ne rade, što stvara poteškoće u prometu i dodatno povećava oprez vozača.

Iz HEP-a su nam potvrdili da je riječ o kvaru na elektroenergetskoj mreži. Kako su nam kratko naveli, njihove ekipe nalaze se na terenu i rade na otklanjanju kvara, no zasad nemaju dodatnih detalja o uzroku. Povratak električne energije očekuje se za otprilike jedan sat.